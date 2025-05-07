Верховный суд отклонил жалобы экс-владельцев «Арианта» на национализацию

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобы экс-владельцев национализированного холдинга «Ариант», основанного в Челябинской области. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.
«Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», - говорится в одном из сообщений от 6 мая. Таких сообщений семь.
Одну жалобу подали основатель «Арианта» Александр Аристов и его жена Людмила, вторую дочь Аристовых Елена Кретова и ее муж Александр Кретов, третью – группа компаний «Ариант» в которой ранее были сосредоточены активы ныне национализированного холдинга. Кроме того, в Верховный суд поступали ходатайства от членов семьи Антиповых, бывших бизнес-партнеров Аристовых. Все эти жалобы не стали рассматривать. Заседания проходили в закрытом режиме, полные тексты решений не публикуются.
Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). До декабря 2020 года предприятия входили в один холдинг. Национализация активов была проведена по требованию Генпрокуратуры РФ.
С семей Аристовых, Кретовых и Антиповых солидарно взыскивают 105 млрд рублей в пользу государства. На все личные активы семей наложен арест. Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!