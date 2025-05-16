Суд отпустил директора стройфирмы, обманувшей 130 челябинских дольщиков

Суд отпустил Сергея Маишева, директора стройфирмы «Ин-строй», которая обманула 130 челябинских дольщиков. Об этом URA.RU сообщил источник. Компания должна была возвести частные дома в микрорайоне Ясное Небо в Кременкуле еще в прошлом году.
«Суд отпустил Сергея Маишева», — сообщил URA.RU источник. Компания «Ин-строй», директором которой он является, фактически обманула 130 человек. Договоры на строительство частных жилых домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения были заключены еще в 2023-2024 года, но построено лишь два демонстрационных объекта. Люди давно обращаются за помощью в различные инстанции, но результата это не приносит.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал прекратить волокиту по делу. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину было поручено завершить расследование дела в короткие сроки и направить дело в суд для рассмотрения.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-служба СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
Обновлено в 16:42 по уральскому времени:
«Уголовное дело в производстве. Принимаются меры для восстановления прав пострадавших», — сообщили URA.RU в региональном СК.
Также источник, знакомый с ходом процесса уточнил, что суд не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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