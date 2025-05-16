Суд отпустил директора стройфирмы, обманувшей 130 челябинских дольщиков

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Суд постановил отпустить Маишева
Суд постановил отпустить Маишева Фото:

Суд отпустил Сергея Маишева, директора стройфирмы «Ин-строй», которая обманула 130 челябинских дольщиков. Об этом URA.RU сообщил источник. Компания должна была возвести частные дома в микрорайоне Ясное Небо в Кременкуле еще в прошлом году.

«Суд отпустил Сергея Маишева», — сообщил URA.RU источник. Компания «Ин-строй», директором которой он является, фактически обманула 130 человек. Договоры на строительство частных жилых домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения были заключены еще в 2023-2024 года, но построено лишь два демонстрационных объекта. Люди давно обращаются за помощью в различные инстанции, но результата это не приносит.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал прекратить волокиту по делу. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину было поручено завершить расследование дела в короткие сроки и направить дело в суд для рассмотрения.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-служба СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

Обновлено в 16:42 по уральскому времени: 

«Уголовное дело в производстве. Принимаются меры для восстановления прав пострадавших», — сообщили URA.RU в региональном СК.

Также источник, знакомый с ходом процесса уточнил, что суд не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

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Суд отпустил Сергея Маишева, директора стройфирмы «Ин-строй», которая обманула 130 челябинских дольщиков. Об этом URA.RU сообщил источник. Компания должна была возвести частные дома в микрорайоне Ясное Небо в Кременкуле еще в прошлом году. «Суд отпустил Сергея Маишева», — сообщил URA.RU источник. Компания «Ин-строй», директором которой он является, фактически обманула 130 человек. Договоры на строительство частных жилых домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения были заключены еще в 2023-2024 года, но построено лишь два демонстрационных объекта. Люди давно обращаются за помощью в различные инстанции, но результата это не приносит. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее потребовал прекратить волокиту по делу. Руководителю регионального ведомства Алексею Колбасину было поручено завершить расследование дела в короткие сроки и направить дело в суд для рассмотрения. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-служба СУ СК по Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения. Обновлено в 16:42 по уральскому времени:  «Уголовное дело в производстве. Принимаются меры для восстановления прав пострадавших», — сообщили URA.RU в региональном СК. Также источник, знакомый с ходом процесса уточнил, что суд не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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