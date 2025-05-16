Ватикан предложил новую площадку для переговоров после стамбульской встречи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предложение Папы связано с провалом предыдущих переговоров по урегулированию конфликта
Предложение Папы связано с провалом предыдущих переговоров по урегулированию конфликта Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан для прямой встречи президентов Украины и России. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает итальянское издание La Stampa.

«Папа Римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон»,— заявил Паролин в кулуарах встречи в Августиниануме. Его слова передает La Stampa. Кардинал отметил, что предложение Папы Римского связано с провалом предыдущих переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и РФ, которые проходили в Стамбуле. Святой Престол надеялся на начало медленного, но позитивного процесса, однако ситуация вновь вернулась к исходной точке.

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал к переговорам, подчеркнув, что Святой Престол готов делать все возможное для встречи. Также понтифик выразил готовность стать посредником в международных переговорах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан для прямой встречи президентов Украины и России. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает итальянское издание La Stampa. «Папа Римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон»,— заявил Паролин в кулуарах встречи в Августиниануме. Его слова передает La Stampa. Кардинал отметил, что предложение Папы Римского связано с провалом предыдущих переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и РФ, которые проходили в Стамбуле. Святой Престол надеялся на начало медленного, но позитивного процесса, однако ситуация вновь вернулась к исходной точке. Ранее Папа Римский Лев XIV призвал к переговорам, подчеркнув, что Святой Престол готов делать все возможное для встречи. Также понтифик выразил готовность стать посредником в международных переговорах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...