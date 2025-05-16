Ватикан предложил новую площадку для переговоров после стамбульской встречи

Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан для прямой встречи президентов Украины и России. Об этом сообщил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает итальянское издание La Stampa.
«Папа Римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи двух сторон»,— заявил Паролин в кулуарах встречи в Августиниануме. Его слова передает La Stampa. Кардинал отметил, что предложение Папы Римского связано с провалом предыдущих переговоров по урегулированию конфликта между Украиной и РФ, которые проходили в Стамбуле. Святой Престол надеялся на начало медленного, но позитивного процесса, однако ситуация вновь вернулась к исходной точке.
Ранее Папа Римский Лев XIV призвал к переговорам, подчеркнув, что Святой Престол готов делать все возможное для встречи. Также понтифик выразил готовность стать посредником в международных переговорах.
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