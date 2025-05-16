В Перми возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика

В Перми возбуждено уголовное дело после нападения собак на 8-летнего мальчика
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности Фото:

В Перми возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика. Инцидент произошел в Ленинском районе города.

«Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей города», — сообщает региональный следком в своем telegram-канале. 

Ранее URA.RU публиковало видео инцидента. В Минздраве редакции пояснили, что ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в травмпункт. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. В городской мэрии сообщили, что на место отправили  бригада по отлову собак.

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В Перми возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика. Инцидент произошел в Ленинском районе города. «Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей города», — сообщает региональный следком в своем telegram-канале.  Ранее URA.RU публиковало видео инцидента. В Минздраве редакции пояснили, что ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в травмпункт. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. В городской мэрии сообщили, что на место отправили  бригада по отлову собак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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