В Перми возбуждено уголовное дело после нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика

В Перми возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на 8-летнего мальчика. Инцидент произошел в Ленинском районе города.
«Руководитель СУ СКР по Пермскому краю Денис Головкин поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности жителей города», — сообщает региональный следком в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU публиковало видео инцидента. В Минздраве редакции пояснили, что ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в травмпункт. Сейчас он находится дома на амбулаторном лечении. В городской мэрии сообщили, что на место отправили бригада по отлову собак.
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