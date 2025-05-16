Свежую клубнику в ХМАО начали продавать как супермаркетах, так и на рынках. Ягоду завозят из российских регионов и ближнего зарубежья. URA.RU сравнило стоимость на сезонный продукт.
В таких сетевых магазинах, как «Перекресток», «Пятерочка», «Лента» и «О 'кей» клубнику предлагают на развес из Краснодара, Кисловодска, Ставрополя. Стоимость за килограмм с учетом скидок варьируется от 899 до 1 599 рублей. А 300-грамовые упаковки ягод по 699 рублей из Армении завозят в Metro. Тем временем в «Магните» 200-грамовая упаковка обойдется в 399 рублей.
Клубнику продают и на рынках, и в продуктовых лавках торговых центров. В сургутском «Богатыре», например, ящики по два килограмма ягоды из Кыргызстана предлагают за 1 150 рублей. Немного дешевле — на улице около ТЦ. «В ящиках есть гнилая ягода, видимо, это не смущает самих продавцов», — заметил корреспондент URA.RU. Покупать продукты у уличных продавцов не рекомендует Роспотребнадзор ХМАО.
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