Где в ХМАО продают дешевую клубнику. Инфографика

Минимальная цена клубники в магазинах ХМАО начинается от 900 рублей за килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены за килограмм варьируются от 899 до 1 599 рублей
Цены за килограмм варьируются от 899 до 1 599 рублей Фото:

Свежую клубнику в ХМАО начали продавать как супермаркетах, так и на рынках. Ягоду завозят из российских регионов и ближнего зарубежья. URA.RU сравнило стоимость на сезонный продукт.

Цены указаны с учетом скидок
Цены указаны с учетом скидок
Фото:

В таких сетевых магазинах, как «Перекресток», «Пятерочка», «Лента» и «О 'кей» клубнику предлагают на развес из Краснодара, Кисловодска, Ставрополя. Стоимость за килограмм с учетом скидок варьируется от 899 до 1 599 рублей. А 300-грамовые упаковки ягод по 699 рублей из Армении завозят в Metro. Тем временем в «Магните» 200-грамовая упаковка обойдется в 399 рублей.

Клубнику продают и на рынках, и в продуктовых лавках торговых центров. В сургутском «Богатыре», например, ящики по два килограмма ягоды из Кыргызстана предлагают за 1 150 рублей. Немного дешевле — на улице около ТЦ. «В ящиках есть гнилая ягода, видимо, это не смущает самих продавцов», — заметил корреспондент URA.RU. Покупать продукты у уличных продавцов не рекомендует Роспотребнадзор ХМАО.

На улице около ТЦ клубнику предлагают дешевле
На улице около ТЦ клубнику предлагают дешевле
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Свежую клубнику в ХМАО начали продавать как супермаркетах, так и на рынках. Ягоду завозят из российских регионов и ближнего зарубежья. URA.RU сравнило стоимость на сезонный продукт. В таких сетевых магазинах, как «Перекресток», «Пятерочка», «Лента» и «О 'кей» клубнику предлагают на развес из Краснодара, Кисловодска, Ставрополя. Стоимость за килограмм с учетом скидок варьируется от 899 до 1 599 рублей. А 300-грамовые упаковки ягод по 699 рублей из Армении завозят в Metro. Тем временем в «Магните» 200-грамовая упаковка обойдется в 399 рублей. Клубнику продают и на рынках, и в продуктовых лавках торговых центров. В сургутском «Богатыре», например, ящики по два килограмма ягоды из Кыргызстана предлагают за 1 150 рублей. Немного дешевле — на улице около ТЦ. «В ящиках есть гнилая ягода, видимо, это не смущает самих продавцов», — заметил корреспондент URA.RU. Покупать продукты у уличных продавцов не рекомендует Роспотребнадзор ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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