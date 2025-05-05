05 мая 2025

Роспотребнадзор предостерег жителей ХМАО от покупки клубники у уличных продавцов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уличные продавцы облюбовали места с высокой проходимостью в ХМАО
Уличные продавцы облюбовали места с высокой проходимостью в ХМАО Фото:

Роспотребнадзор ХМАО просит югорчан не покупать клубнику и другие продукты у продавцов, торгующих у дорог на улицах. Безопаснее покупать ягоды на рынке. Информация об этом опубликована на сайте окружного надзорного ведомства.

«Стихийная торговля у дорог, в ящиках с земли или борта машины — нарушение правопорядка. Привлечь к ответственности «гастролирующих» продавцов весьма проблематично. Призываем потребителей не приобретать пищевые продукты, в том числе ягоды, в местах стихийной, неорганизованной или несанкционированной торговли у частных лиц, вдоль дорог», — следует из сообщения.

Инспекторы также напоминают, что потребитель вправе запросить у продавца товарно-сопроводительные документы на товар. А перед употреблением клубнику необходимо правильно промыть. Обеззаразить ягоду можно с помощью раствора соды.

Роспотребнадзор просит югорчан не покупать продукты, которыми торгуют около дорог
Роспотребнадзор просит югорчан не покупать продукты, которыми торгуют около дорог
Фото:

Между тем, уличные продавцы уже облюбовали места с высокой проходимостью в югорских городах. Клубнику продают ящиками прямо из газелей, припаркованных около дорог. «Ягоду привозят чаще всего из Киргизии и Азербайджана. В среднем килограммовый ящик продают за 1 300 рублей. В магазинах ягода стоит немного дороже», — поделилась с URA.RU сургутянка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в супермаркеты ХМАО завезли дорогущую российскую клубнику. Килограмм Белореченской клубники из Краснодара обойдется в 1 600 рублей. А за 350 грамм фермерской клубники из Кисловодска продавцы просят 900 рублей.

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Роспотребнадзор ХМАО просит югорчан не покупать клубнику и другие продукты у продавцов, торгующих у дорог на улицах. Безопаснее покупать ягоды на рынке. Информация об этом опубликована на сайте окружного надзорного ведомства. «Стихийная торговля у дорог, в ящиках с земли или борта машины — нарушение правопорядка. Привлечь к ответственности «гастролирующих» продавцов весьма проблематично. Призываем потребителей не приобретать пищевые продукты, в том числе ягоды, в местах стихийной, неорганизованной или несанкционированной торговли у частных лиц, вдоль дорог», — следует из сообщения. Инспекторы также напоминают, что потребитель вправе запросить у продавца товарно-сопроводительные документы на товар. А перед употреблением клубнику необходимо правильно промыть. Обеззаразить ягоду можно с помощью раствора соды. Между тем, уличные продавцы уже облюбовали места с высокой проходимостью в югорских городах. Клубнику продают ящиками прямо из газелей, припаркованных около дорог. «Ягоду привозят чаще всего из Киргизии и Азербайджана. В среднем килограммовый ящик продают за 1 300 рублей. В магазинах ягода стоит немного дороже», — поделилась с URA.RU сургутянка. Ранее URA.RU рассказывало, что в супермаркеты ХМАО завезли дорогущую российскую клубнику. Килограмм Белореченской клубники из Краснодара обойдется в 1 600 рублей. А за 350 грамм фермерской клубники из Кисловодска продавцы просят 900 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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