Замдиректора департамента Минтранса получил вместе с подельниками свыше 700 млн

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Чиновник вступил в сговор с руководителями ряда фирм-конкурентов
Чиновник вступил в сговор с руководителями ряда фирм-конкурентов Фото:

Замглавы департамента Минтранса Владимир Луговенко и его сообщники получили более 700 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, <...> что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. В 2019-2021 годах чиновник вступил в сговор с руководителями ряда фирм-конкурентов. Действия группы привели к ограничению конкуренции, нарушению антимонопольного законодательства и Конституции РФ.

В ходе обысков у фигурантов дела и на рабочих местах были изъяты электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. По итогам расследования Владимиру Луговенко предъявлены обвинения по статье за превышение должностных полномочий и за ограничение конкуренции.

Ранее сообщалось, что Владимир Луговенко арестован в Москве. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

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Замглавы департамента Минтранса Владимир Луговенко и его сообщники получили более 700 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, <...> что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. В 2019-2021 годах чиновник вступил в сговор с руководителями ряда фирм-конкурентов. Действия группы привели к ограничению конкуренции, нарушению антимонопольного законодательства и Конституции РФ. В ходе обысков у фигурантов дела и на рабочих местах были изъяты электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. По итогам расследования Владимиру Луговенко предъявлены обвинения по статье за превышение должностных полномочий и за ограничение конкуренции. Ранее сообщалось, что Владимир Луговенко арестован в Москве. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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