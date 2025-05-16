Замдиректора департамента Минтранса получил вместе с подельниками свыше 700 млн

Замглавы департамента Минтранса Владимир Луговенко и его сообщники получили более 700 миллионов рублей незаконным путем. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, <...> что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. В 2019-2021 годах чиновник вступил в сговор с руководителями ряда фирм-конкурентов. Действия группы привели к ограничению конкуренции, нарушению антимонопольного законодательства и Конституции РФ.
В ходе обысков у фигурантов дела и на рабочих местах были изъяты электронные носители информации и документы, имеющие доказательственное значение. По итогам расследования Владимиру Луговенко предъявлены обвинения по статье за превышение должностных полномочий и за ограничение конкуренции.
Ранее сообщалось, что Владимир Луговенко арестован в Москве. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.
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