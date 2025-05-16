Семерых жителей Курганской, Тюменской областей и ХМАО, подозреваемых в хищении бюджетных средств, арестовали по решению Курганского городского суда. Их обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве при получении выплат, сообщили URA.RU в УФСБ России по Курганской области.
«Участники преступной группы путем предоставления в Департамент АПК Курганской области ложных сведений сельскохозяйственного оборудования, техники, животных получали субсидии в качестве мер господдержки. Общая сумма ущерба составила не менее 32 млн рублей. В рамках оперативных мероприятий у подозреваемых изъяты семь единиц сельскохозяйственной техники, бухгалтерская и иная документация, печати, сотовые телефоны, ноутбуки, флеш-карты и денежные средства в размере 460 тыс. рублей», — говорится в официальном пресс-релизе УФСБ.
По информации, опубликованной в telegram-канале Следственного управления СКР по Курганской области, на текущий момент восьми фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. «В зависимости от роли каждого им вменяются статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе) и часть 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», — отмечается в канале.
По решению Курганского городского суда, семь фигурантов помещены в СИЗО. Остальным подозреваемым избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией. Следственные действия продолжаются.
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