Медведев одобрил новую должность для свердловского губернатора

Дениса Паслера согласовали на пост секретаря свердловского отделения ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер станет секретарем реготделения «Единой России»
Денис Паслер станет секретарем реготделения «Единой России» Фото:

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЕР.

«Это — дополнительная работа, дополнительная нагрузка, но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более что наши задачи — и партийные, и государственные — совпадают», — отметил Медведев.

Ключевыми направлениями в работе Паслера на новом посту станут реализация основных задач партийной программы вместе с нацпроектами, а также укрепление первичных организаций. «Они вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область — крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях», — напутствовал Медведев. Сам Паслер пообещал сделать все возможное для развития региона и страны. 

По данным агентства, во время встречи обсуждалось не только назначение Паслера на пост секретаря ЕР. Источник URA.RU ранее предполагал, что с Медведевым он поговорит и про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией.

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЕР. «Это — дополнительная работа, дополнительная нагрузка, но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более что наши задачи — и партийные, и государственные — совпадают», — отметил Медведев. Ключевыми направлениями в работе Паслера на новом посту станут реализация основных задач партийной программы вместе с нацпроектами, а также укрепление первичных организаций. «Они вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область — крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях», — напутствовал Медведев. Сам Паслер пообещал сделать все возможное для развития региона и страны.  По данным агентства, во время встречи обсуждалось не только назначение Паслера на пост секретаря ЕР. Источник URA.RU ранее предполагал, что с Медведевым он поговорит и про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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