Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на должность секретаря реготделения партии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЕР.
«Это — дополнительная работа, дополнительная нагрузка, но, надеюсь, вам не привыкать. Тем более что наши задачи — и партийные, и государственные — совпадают», — отметил Медведев.
Ключевыми направлениями в работе Паслера на новом посту станут реализация основных задач партийной программы вместе с нацпроектами, а также укрепление первичных организаций. «Они вам хорошо известны, вы ими занимались и на прежнем месте работы. Конечно, нужно учитывать региональную специфику. Свердловская область — крупная, важная. Вы всё сами знаете отлично, потому что в Свердловской области долго трудились на разных позициях», — напутствовал Медведев. Сам Паслер пообещал сделать все возможное для развития региона и страны.
По данным агентства, во время встречи обсуждалось не только назначение Паслера на пост секретаря ЕР. Источник URA.RU ранее предполагал, что с Медведевым он поговорит и про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией.
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