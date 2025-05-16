Клан любимых мастериц экс-губернатора ХМАО Комаровой проверяют силовики

Прокуратура нагрянула с проверкой в Центр ремесел ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Изделия мастериц Центра ремесел очень любила экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова
Изделия мастериц Центра ремесел очень любила экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова Фото:

В Ханты-Мансийске прокуратура нагрянула в «Центр ремесел» — скандальное подведомственное учреждение правительства ХМАО, в которое экс-директор Ольга Бубновене трудоустроила обеих дочерей и внука, а экс-губернатор Наталья Комарова и ее наиболее близкий заместитель Елена Шумакова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.

«Поступила жалоба на действия бывшего директора. Там несколько десятков вопросов. Речь идет о деятельности учреждения с 2022 года. Говорят, что если надзорное ведомство обнаружит нарушения, это может грозить проблемами директору окружного департамента культуры Маргарите Козловой», — поясняет инсайдер.

Источник в правительстве округа заявил, что «пора всё вскрыть». В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили проведение проверки.

Руководство центра сменилось с приходом нового губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он уволил любимого зама Комаровой Шумакову, которая отвечала за учреждение, а новый куратор соцблока — замгубернатора Елена Майер — отправила в отставку весь клан мастериц во главе с экс-директором Бубновене, ее семьей и их ставленниками, сменив руководителя учреждения.

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В Ханты-Мансийске прокуратура нагрянула в «Центр ремесел» — скандальное подведомственное учреждение правительства ХМАО, в которое экс-директор Ольга Бубновене трудоустроила обеих дочерей и внука, а экс-губернатор Наталья Комарова и ее наиболее близкий заместитель Елена Шумакова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте. «Поступила жалоба на действия бывшего директора. Там несколько десятков вопросов. Речь идет о деятельности учреждения с 2022 года. Говорят, что если надзорное ведомство обнаружит нарушения, это может грозить проблемами директору окружного департамента культуры Маргарите Козловой», — поясняет инсайдер. Источник в правительстве округа заявил, что «пора всё вскрыть». В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили проведение проверки. Руководство центра сменилось с приходом нового губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он уволил любимого зама Комаровой Шумакову, которая отвечала за учреждение, а новый куратор соцблока — замгубернатора Елена Майер — отправила в отставку весь клан мастериц во главе с экс-директором Бубновене, ее семьей и их ставленниками, сменив руководителя учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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