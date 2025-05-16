Клан любимых мастериц экс-губернатора ХМАО Комаровой проверяют силовики

В Ханты-Мансийске прокуратура нагрянула в «Центр ремесел» — скандальное подведомственное учреждение правительства ХМАО, в которое экс-директор Ольга Бубновене трудоустроила обеих дочерей и внука, а экс-губернатор Наталья Комарова и ее наиболее близкий заместитель Елена Шумакова. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
«Поступила жалоба на действия бывшего директора. Там несколько десятков вопросов. Речь идет о деятельности учреждения с 2022 года. Говорят, что если надзорное ведомство обнаружит нарушения, это может грозить проблемами директору окружного департамента культуры Маргарите Козловой», — поясняет инсайдер.
Источник в правительстве округа заявил, что «пора всё вскрыть». В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили проведение проверки.
Руководство центра сменилось с приходом нового губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Он уволил любимого зама Комаровой Шумакову, которая отвечала за учреждение, а новый куратор соцблока — замгубернатора Елена Майер — отправила в отставку весь клан мастериц во главе с экс-директором Бубновене, ее семьей и их ставленниками, сменив руководителя учреждения.
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