«Не справится»: Лоза пояснил, почему не разрешит Клаве Коке петь песню «Плот»

Певец Юрий Лоза не считает, что проявил неуважение к певице Клаве Коке, заявив, что не разрешит ей исполнять песню «Плот». Композитор прояснил свою позицию в беседе с URA.RU и подчеркнул: молодая артистка сейчас находится в топе только по одной причине, и речь совсем не о таланте.
«Полная ерунда, какие еще высказывания в адрес женщины? Я о ней как о женщине ни слова не сказал! Я сказал, что не дам ей петь свою песню „Плот“, я никому ее не даю. И тем более, Клаве Коке, которая петь не умеет. Она с ней не справится. Я как автор песни имею полное право решать, кому давать ее, а кому нет», — подчеркнул собеседник агентства.
Юрий Лоза убежден: сейчас все перевернулось с ног на голову. По этой причине Кока и смогла стать певицей, а вовсе не из-за ее таланта, которого, убежден композитор, у исполнительницы нет. Своей карьере певицы Клава якобы обязана популярности в «Тик-Токе».
«Если бы она не была раскручена, она бы не пела. У нас сейчас все перевернулось. Раньше, чтобы стать популярным, нужно было спеть. Сейчас человек будет петь, потому что стал популярным. Раньше летали в космос и становились популярными. Теперь надо стать популярным, чтоб полететь в космос. Она поет только потому, что стала популярной через „Тик-Ток“, в котором машет ручками. Если бы она там не раскрутилась, никто бы не пригласил петь песни. Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», — резюмировал Лоза.
Ранее светская дива Мария Погребняк «распекла» музыкального критика Сергея Соседова и Юрия Лозу за то, что они якобы неуважительно высказались о Клаве. «Столь резкие, да еще публичные высказывания в адрес женщины недопустимы», — написала блогер. Соседов, в свою очередь, не оценил псевдоним певицы, при этом не затрагивая какие-то личные и женские качества артистки.
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