Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.
«В качестве и.о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами», — сказал Медведев, его слова опубликовала пресс-служба «Единой России» на своем сайте. Медведев подчеркнул, что большинство высших должностных лиц в регионах совмещает руководство с партийной работой, что способствует эффективной реализации партийных решений на местах.
Также Медведев отметил значительный управленческий опыт Ирины Гехт, которая ранее работала в Челябинской области, Запорожской области и Совете Федерации. Медведев акцентировал внимание на важности работы «на земле», поскольку эффективность местных ячеек напрямую влияет на успех партии в целом.
«Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что „Единая Россия“ — это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Также стоит задача пересмотреть подход к партийным проектам с точки зрения их наполнения», — отметила Гехт.
Еще она подчеркнула, что с момента основания «Единой России» активно участвует в партийной жизни, начиная с работы в первичных организациях и заканчивая членством в Центральной контрольной комиссии. Также Гехт отметила высокий уровень партийной конкуренции в НАО. В числе приоритетных задач Гехт назвала подготовку к выборам в Государственную Думу 2026 года и пересмотр подходов к реализации партийных проектов.
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