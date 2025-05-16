Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР

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Дмитрий Медведев отметил значительный управленческий опыт Ирины Гехт
Дмитрий Медведев отметил значительный управленческий опыт Ирины Гехт Фото:

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР. 

«В качестве и.о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами», — сказал Медведев, его слова опубликовала пресс-служба «Единой России» на своем сайте. Медведев подчеркнул, что большинство высших должностных лиц в регионах совмещает руководство с партийной работой, что способствует эффективной реализации партийных решений на местах. 

Также Медведев отметил значительный управленческий опыт Ирины Гехт, которая ранее работала в Челябинской области, Запорожской области и Совете Федерации. Медведев акцентировал внимание на важности работы «на земле», поскольку эффективность местных ячеек напрямую влияет на успех партии в целом.

«Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что „Единая Россия“ — это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Также стоит задача пересмотреть подход к партийным проектам с точки зрения их наполнения», — отметила Гехт. 

Еще она подчеркнула, что с момента основания «Единой России» активно участвует в партийной жизни, начиная с работы в первичных организациях и заканчивая членством в Центральной контрольной комиссии. Также Гехт отметила высокий уровень партийной конкуренции в НАО. В числе приоритетных задач Гехт назвала подготовку к выборам в Государственную Думу 2026 года и пересмотр подходов к реализации партийных проектов.

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирины Гехт на должность секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщили в пресс-службе ЕР.  «В качестве и.о. губернатора НАО вам предлагается заняться и партийной работой. В этом случае в круг ваших обязанностей войдет и претворение в жизнь партийных решений, партийной программы, работа над национальными проектами», — сказал Медведев, его слова опубликовала пресс-служба «Единой России» на своем сайте. Медведев подчеркнул, что большинство высших должностных лиц в регионах совмещает руководство с партийной работой, что способствует эффективной реализации партийных решений на местах.  Также Медведев отметил значительный управленческий опыт Ирины Гехт, которая ранее работала в Челябинской области, Запорожской области и Совете Федерации. Медведев акцентировал внимание на важности работы «на земле», поскольку эффективность местных ячеек напрямую влияет на успех партии в целом. «Вижу свою задачу в поднятии авторитета партии, в том, чтобы показать, что „Единая Россия“ — это политическая сила, которая решает задачи, поставленные гражданами. Также стоит задача пересмотреть подход к партийным проектам с точки зрения их наполнения», — отметила Гехт.  Еще она подчеркнула, что с момента основания «Единой России» активно участвует в партийной жизни, начиная с работы в первичных организациях и заканчивая членством в Центральной контрольной комиссии. Также Гехт отметила высокий уровень партийной конкуренции в НАО. В числе приоритетных задач Гехт назвала подготовку к выборам в Государственную Думу 2026 года и пересмотр подходов к реализации партийных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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