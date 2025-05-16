Как прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж

Мединский: РФ и Украина представят свое видение возможного прекращения огня
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Переговоры прошли в закрытом формате
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В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле закончились переговоры между Россией и Украиной, продлившиеся почти два часа. Встреча прошла в офисе президента Турции Долмабахче после консультаций с американской стороной.

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, в состав вошли представители Минобороны, МИД и Генштаба. Мединский подчеркнул, что новые переговоры состоятся после обмена планами прекращения огня. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались.

Украинскую сторону представляла группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, включавшая дипломатов и силовиков. Переговоры стали продолжением диалога по урегулированию конфликта между странами. Как прошли стамбульские переговоры — в фоторепортаже URA.RU.

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В Стамбуле закончились переговоры между Россией и Украиной, продлившиеся почти два часа. Встреча прошла в офисе президента Турции Долмабахче после консультаций с американской стороной. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, в состав вошли представители Минобороны, МИД и Генштаба. Мединский подчеркнул, что новые переговоры состоятся после обмена планами прекращения огня. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались. Украинскую сторону представляла группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, включавшая дипломатов и силовиков. Переговоры стали продолжением диалога по урегулированию конфликта между странами. Как прошли стамбульские переговоры — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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