В Стамбуле закончились переговоры между Россией и Украиной, продлившиеся почти два часа. Встреча прошла в офисе президента Турции Долмабахче после консультаций с американской стороной.
Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, в состав вошли представители Минобороны, МИД и Генштаба. Мединский подчеркнул, что новые переговоры состоятся после обмена планами прекращения огня. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались.
Украинскую сторону представляла группа во главе с министром обороны Рустемом Умеровым, включавшая дипломатов и силовиков. Переговоры стали продолжением диалога по урегулированию конфликта между странами. Как прошли стамбульские переговоры — в фоторепортаже URA.RU.
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