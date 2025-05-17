«Ручками помахала»: Юрий Лоза объяснил причину популярности Клавы Коки

Певец Лоза: Кока обязана своей карьере соцсетям
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока долгие годы шла к славе
Клава Кока долгие годы шла к славе Фото:

Певец Юрий Лоза озвучил неожиданную причину популярности Клавы Коки. В беседе с URA.RU композитор заявил, что сегодня слава приходит не из-за таланта или даже полезных связей, а благодаря социальным сетям.

«Она поет только потому, что стала популярной через "Тик-Ток", в котором машет ручками. Если бы она там не раскрутилась, никто бы не пригласил петь песни. Ни один композитор не дал бы ей свои песни. Сама она писать их не умеет», — заявил Лоза.

Сейчас Клава на волне успеха, количество прослушиваний ее песен исчисляется десятками миллионов на разных цифровых и музыкальных площадках. А еще несколько лет назад она подверглась жесткой критике на шоу талантов «Главная сцена». Члены жюри в лице Валерия Леонтьева, Дианы Арбениной, Ирины Аллегровой и Николая Носкова «разнесли» пение девушки, посоветовав ей делать это только перед родными и близкими и забыть о большой сцене. Клава тогда робко заявила, что «музыка — это смысл ее жизни».

Критика мастодонтов эстрады не сломила юную уроженку Екатеринбурга, и она продолжила попытки покорить эстраду. К слову, Кока не прошла отбор и в проект Аллы Пугачевой «Фактор А». Но тогда бывшая примадонна российской эстрады заявила, что видит в юной исполнительнице некую изюминку. Клава пообещала, что о ней еще услышат, и добилась желаемого.

А спустя годы, когда они снова пересеклись с Пугачевой, Алла Борисовна заявила, что знает песни Коки. Они вспомнили, как Клава не прошла кастинг на проект и посмеялись над этим.

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Певец Юрий Лоза озвучил неожиданную причину популярности Клавы Коки. В беседе с URA.RU композитор заявил, что сегодня слава приходит не из-за таланта или даже полезных связей, а благодаря социальным сетям. Сейчас Клава на волне успеха, количество прослушиваний ее песен исчисляется десятками миллионов на разных цифровых и музыкальных площадках. А еще несколько лет назад она подверглась жесткой критике на шоу талантов «Главная сцена». Члены жюри в лице Валерия Леонтьева, Дианы Арбениной, Ирины Аллегровой и Николая Носкова «разнесли» пение девушки, посоветовав ей делать это только перед родными и близкими и забыть о большой сцене. Клава тогда робко заявила, что «музыка — это смысл ее жизни». Критика мастодонтов эстрады не сломила юную уроженку Екатеринбурга, и она продолжила попытки покорить эстраду. К слову, Кока не прошла отбор и в проект Аллы Пугачевой «Фактор А». Но тогда бывшая примадонна российской эстрады заявила, что видит в юной исполнительнице некую изюминку. Клава пообещала, что о ней еще услышат, и добилась желаемого. А спустя годы, когда они снова пересеклись с Пугачевой, Алла Борисовна заявила, что знает песни Коки. Они вспомнили, как Клава не прошла кастинг на проект и посмеялись над этим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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