Как купить квартиру без ипотеки в ХМАО: альтернативы и выгода

У жителей Югры есть возможность купить квартиру без ипотеки. Для этого существует несколько альтернативных вариантов. Какие возможности есть и насколько они выгодны для покупателей рассказала URA.RU заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
- Какие варианты для покупки жилья есть у югорчан, кроме покупки за наличные или ипотечного кредита?
- Купить недвижимость можно с помощью лизинга или получить кредит на покупку жилья, например у работодателя. Однако большинство существующих альтернативных способов покупки квартиры без ипотеки на сегодняшний день невыгодны или сложно реализуемы.
- Почему? И с чем это связано?
- В период низкой ключевой ставки нередко покупатели брали первоначальный взнос или недостающую сумму для покупки жилья через потребительский кредит, сейчас такой способ маловероятен из-за рекордно высоких ставок по таким кредитам. К тому же, если раньше потребительский кредит мог не отразиться в долговой нагрузке потенциального заемщика и можно было успеть одновременно одобрить несколько потребительских кредитов и еще ипотеку, то теперь банковская система стала работать крайне быстро и сведения оперативно загружаются в бюро кредитных историй. То есть, раньше не совсем добросовестный заемщик мог подать, скажем, 10 заявок, получить по ним одобрения, в один день подписать договоры и набрать наличных, после чего купить квартиру на третье лицо, а затем подать на собственное банкротство. Сейчас даже в теории это невозможно.
- Что такое лизинг в недвижимости?
- Лизинг в недвижимости — это возможность арендовать квартиру и одновременно выплачивать её стоимость.
В лизинг при нынешних высоких ставках и необходимости еще и оплаты НДС 20%, а также коротких сроках до 5 лет и рисках банкротства лизинговой компании тоже сейчас так себе альтернатива.
- Какие еще инструменты существуют, чтобы купить жилье без участия банка?
- Ипотечные программы у работодателя. Одно время активно они развивались и были неплохим инструментом привлечения нужных кадров, сейчас, с учетом высоких ставок по рыночной ипотеке, дешевле снимать жилье для работника, чем компенсировать высокие проценты, либо же приобретать квартиры с целью последующего выкупа работником.
Интересный инструмент — жилищные кооперативы, но у него есть риски: стоимость объекта при таком строительстве или покупке не является окончательной, могут потребоваться дополнительные взносы, а при продаже пая или выходе вступительный взнос полностью или частично теряется.
Есть еще вариант взять валютную ипотеку, но при нынешних «качелях» с курсом тоже история не для слабонервных и при резком изменении курса может стать слишком дорогой историей, поэтому о таком инструменте на период нестабильности лучше забыть.
Для части городов ХМАО — это 12 муниципалитетов, где в связи с низким объемом нового строительства сейчас актуальна семейная ипотека на покупку готового жилья. Это является действительно хорошая альтернативой рыночной ипотеке.
- Что такое исламская ипотека и чем она отличается от стандартной?
- Исламская ипотека в России представляет собой финансовую услугу, которая разработана с учетом исламских принципов финансирования — шариат запрещает взымать проценты, поэтому традиционные ипотечные займы некоторым не подходят. Однако у исламской ипотеки тоже есть минус — она фактически сразу выдается с удорожанием на сумму процентов и потому нет смысла ни в рефинансировании, ни в досрочном погашении, а это существенная переплата за пользование таким кредитом при высоких ставках.
- Тогда какая самая реальная и выгодная альтернатива ипотеке?
- На данный момент это рассрочки, которые вслед за новостройками стали активно распространяться и в сегменте готового жилья. Сроки продажи на вторичном рынке выросли и собственники стали более лояльны к предоставлению рассрочек своим потенциальным покупателям. При этом, рассрочку на небольшие суммы и на небольшой срок продавцы готовы делать без начисления процентов. Но даже длинные рассрочки с увеличением цены объекта или периодическим начислением процентов за ее использование оказываются выгоднее, как для продавца, который может продать свой объект быстрее и дороже, так и для покупателя, который может получить займ от собственника либо совсем без процентов, либо ниже, чем при оформлении ипотеки.
- Насколько популярен сейчас такой вариант покупки недвижимости?
- По нашим оценкам, на вторичном рынке сейчас порядка 40-45% собственников готовы предоставлять рассрочку для ускорения продажи своих объектов. Рассрочка становится актуальной и при улучшении жилищных условий, когда объект для покупки выбран, а имеющаяся недвижимость еще не продана.
Например, у покупателя на руках 2 миллиона рублей, а квартира стоит 6,3 миллионов рублей. За предоставление рассрочки сроком на 59 месяцев, продавец увеличил стоимость своего объекта на 700 тысяч рублей до 7 миллионов рублей. Ежемесячные платежи по такой рассрочке составляют — 80 тысяч рублей, последний платеж — 280 тысяч рублей. В этом случае удорожание по рассрочке соответствует ипотеке с полной стоимостью кредита 5,9%.
При этом механизм предоставления рассрочек регулируется Гражданским кодексом. И до полного погашения долга перед продавцом на квартиру, дом или земельный участок накладывается обременение как при оформлении ипотечного кредита.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Югре заработала расширенная программа льготной семейной ипотеки на вторичном рынке. Теперь купить квартиру под 6% могут жители 12 муниципалитетов региона, где почти не строят новые дома. Программа действует меньше месяца, но риелторы уже заметили изменения, например, в отдельных городах цены на вторичку стали расти.
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