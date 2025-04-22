«Цена неизбежно будет расти»: новая семейная ипотека изменит рынок вторички в ХМАО

В Югре заработала расширенная программа льготной семейной ипотеки на вторичном рынке. Теперь купить квартиру под 6% могут жители 12 муниципалитетов региона, где почти не строят новые дома. Программа действует меньше месяца, но риелторы уже заметили изменения, например, в отдельных городах цены на вторичку стали расти.
Какие еще потрясения принесет обновленная ипотека и популярна ли она у югорчан? Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем филиала компании «Этажи» в Пыть-Яхе Олегом Черкашиным.
— Заметен ли уже рост стоимости на недвижимость, подходящую под эту программу?
— Собственники квартир действительно стали повышать стоимость, но не критично. Пока в среднем рост составляет 15-20%. По закону спроса и предложения, при сокращении числа таких квартир, цена неизбежно будет расти дальше.
— Как семейная ипотека на «вторичку» повлияет на рынок недвижимости ХМАО?
- В регионе 22 муниципалитета, в 12 можно взять такой льготный кредит, но эти территории с небольшим населением и число домов в них не старше 20 лет (а это условие покупки по новой программе) не так много. В Пыть-Яхе, например, таких МКД всего 20. Поэтому, перемены будут заметны лишь в отдельно взятых городах.
С 1 апреля новый ипотечный продукт заработал по всей стране, включая города Югры: Белоярский, Советский, Мегион, Урай, Лянтор, Югорск, Лангепас, Радужный, Нягань, Когалым, Покачи, Пыть-Ях.
- Может ли список городов пополниться другими муниципалитетами ХМАО? На ваш взгляд, почему туда не вошли Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск?
- Программа действует в городах с низким уровнем строительства, а конкретно — строится менее двух жилых домов в год. Те муниципалитеты, которые вы назвали, в этом смысле успешны. В них строятся десятки квадратных метров жилья в год, а значит не нуждаются в поддержке.
— Семейную ипотеку на вторичку в регионе начали выдавать совсем недавно. Заключаются ли уже сделки?
— За первую неделю действия программы число обратившихся за покупкой выросло в два раза. Первые сделки уже в процессе оформления документов и согласования с банками. Отмечу, что две другие льготные программы — IT и арктическая ипотека в ХМАО не популярны. Обращений у нас по арктической нет. Крайне редко обращаются по IT, но это не более 1% из всего числа сделок.
— Из-за существующих ставок спрос на вторичном рынке на ипотеку упал. Насколько сильно сократилось число сделок?
— В среднем падение в районе 70%. Последние полгода большинство сделок происходят за наличный расчет, также в тренде обменные сделки и с использованием материнского капитала.
— Снижение спроса, как правило, вынуждает владельцев снижать цены. На фоне этого выгодно ли брать такое жилье, но под большие проценты? И сколько вообще сегодня стоит базовая ипотека?
— Давайте посчитаем среднюю ипотеку сейчас при первом взносе 20%. Возьмем однокомнатную квартиру стоимостью три миллиона рублей на 20 лет. В месяц платеж составит 56 200 рублей, общая выплата с учетом основного долга равняется 13 493 000 рублей, то есть, переплата составит больше 10 миллионов рублей.
Однако, представим ситуацию снижения ставки ЦБ в будущем и соответственно снижения рыночных ставок по ипотеке, например до 16%. Делаем рефинансирование (перекредитование под новые условия) и получаем платеж в 33 000 и размер общих выплат 8 миллионов рублей. Поэтому, на фоне роста цен при более доступной ипотеке, стратегия с покупкой при более высокой ставке и низкой ценой, может быть не такой уж и плохой идеей.
По обновленной семейной ипотеке югорчане могут взять в кредит до 15 миллионов рублей. В качестве первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать материнский капитал.
— Что же все-таки делать тем, кто не подпадает под льготные программы? Выбрать аренду или дорогой кредит?
— Средний арендный платеж в Пыть-Яхе, например, 25 000 рублей. Средний платеж за однокомнатную квартиру по ипотеке 56 000 рублей. По-моему, выбор для потребителя очевиден. Более того, сегодня большому числу желающих взять ипотеку ее просто не одобрят из-за недостаточности доходов.
— Есть ли, по вашему мнению, шанс на снижение ставок в течение года и подешевеет ли ипотека?
— Банки взяли курс на снижение рыночных ставок. В начале апреля некоторые уже снизили их в пределах на 1 — 1,5%. Но все, естественно, зависит от ключевой ставки, которая сейчас установилась на уровне 21%. Центробанк рассчитывает, что средний показатель в 2025 году будет идти по нижней прогнозной границе в 19–22%. Значит, какого-то значительного потепления ипотечного рынка в этом году мы, скорее всего, не увидим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!