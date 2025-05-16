Экс-глава «Камской долины» выйдет из пермской колонии по УДО

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Назначенный Алевтине Романовой срок лишения свободы истечет в конце декабря 2026 года
Назначенный Алевтине Романовой срок лишения свободы истечет в конце декабря 2026 года Фото:

Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя гендиректора и совладелицы пермской компании «Камская долина» Алевтины Романовой было удовлетворенно. Это решение принял Березниковский горсуд.

«Суд удовлетворил ходатайство Алевтины Романовой об условно-досрочном освобождении. Это было озвучено в Пермском краевом суде в ходе рассмотрения апелляции еще по одному уголовному делу в отношении осужденной», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В феврале 2022 года Романову признали виновной в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В рамках уголовного дела потерпевшими признали четыре частных лица и одну организацию. Все они приобрели паи в жилищных кооперативах, через которые «Камская долина» на различных этапах строительства продавала недвижимость. Следствие доказало, что доли и соответствующие квартиры были переоформлены на третьих лиц. Романова свою причастность к преступлению отрицает.

Суд первой инстанции назначил бывшему топ-менеджеру фирмы наказание в виде пяти лет лишения свободы. В дальнейшем срок сократили до четырех лет и одного месяца. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии №28 (Березники).

Ранее Романову освободили от наказания за злоупотребление полномочиями. Причиной стал истекший срок давности уголовного дела.

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Прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя гендиректора и совладелицы пермской компании «Камская долина» Алевтины Романовой было удовлетворенно. Это решение принял Березниковский горсуд. «Суд удовлетворил ходатайство Алевтины Романовой об условно-досрочном освобождении. Это было озвучено в Пермском краевом суде в ходе рассмотрения апелляции еще по одному уголовному делу в отношении осужденной», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В феврале 2022 года Романову признали виновной в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере. В рамках уголовного дела потерпевшими признали четыре частных лица и одну организацию. Все они приобрели паи в жилищных кооперативах, через которые «Камская долина» на различных этапах строительства продавала недвижимость. Следствие доказало, что доли и соответствующие квартиры были переоформлены на третьих лиц. Романова свою причастность к преступлению отрицает. Суд первой инстанции назначил бывшему топ-менеджеру фирмы наказание в виде пяти лет лишения свободы. В дальнейшем срок сократили до четырех лет и одного месяца. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии №28 (Березники). Ранее Романову освободили от наказания за злоупотребление полномочиями. Причиной стал истекший срок давности уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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