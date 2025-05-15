15 мая 2025

Топ-менеджеров компании-застройщика, обманувших пайщиков в Перми, освободили от наказания

Топ-менеджеров застройщика, обманувших пермяков, освободили от наказания
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее их уже освободили от наказания в связи с истечением срока давности
Ранее их уже освободили от наказания в связи с истечением срока давности Фото:

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор по делу бывших топ-менеджеров группы компаний «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Ранее экс-руководители были признаны виновными по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и приговорены к двум годам лишения свободы. Однако были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

«При этом обвинение им было предъявлено по части 4 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие и гособвинитель считают, что подсудимые в 2014–2018 годах приняли денежные средства от пайщиков на сумму более 1,8 млрд рублей для возведения нескольких жилых домов. В результате объекты так и не построили. Подсудимые своей вины не признавали», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда. 

Прокуратура в Пермском краевом суде настаивала на том, что нужно вынести апелляционный приговор. И переквалифицировать действия осужденных по части 4 статьи 201 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает шесть и семь лет лишения свободы. Бывшие топ-менеджеры настаивали на оправдании. В итоге приговор суда первой инстанций оставили без изменений.

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Пермский краевой суд оставил без изменений приговор по делу бывших топ-менеджеров группы компаний «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Ранее экс-руководители были признаны виновными по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и приговорены к двум годам лишения свободы. Однако были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. «При этом обвинение им было предъявлено по части 4 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствие и гособвинитель считают, что подсудимые в 2014–2018 годах приняли денежные средства от пайщиков на сумму более 1,8 млрд рублей для возведения нескольких жилых домов. В результате объекты так и не построили. Подсудимые своей вины не признавали», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» из зала суда.  Прокуратура в Пермском краевом суде настаивала на том, что нужно вынести апелляционный приговор. И переквалифицировать действия осужденных по части 4 статьи 201 УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает шесть и семь лет лишения свободы. Бывшие топ-менеджеры настаивали на оправдании. В итоге приговор суда первой инстанций оставили без изменений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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