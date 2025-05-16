URA.RU получило эксклюзивные комментарии политологов по итогам переговоров в Турции: подробности

Переговоры между Россией и Украиной впервые за три года прошли в Стамбуле, стороны выразили удовлетворение результатами встречи и договорились продолжить контакты. Эксперты по всему миру комментируют это историческое событие. URA.RU тоже связалось с ведущими политологами и аналитиками, чтобы понять значение и последствия встречи делегаций в Турции. Подробности — в нашем материале.
Переговоры России и Украины носят транзитный характер
Переговоры между Россией и Украиной имеют переходный, транзитный характер и не предполагают значимых прорывов на данном этапе. Об этом сообщил URA.RU ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Характер этих переговоров транзитный, то есть стороны договорились обдумать возможную встречу между лидерами. Не решение украинского конфликта, а свое видение остановки огня. Мы знаем, что видение у всех сторон радикально расходится. Поэтому эти переговоры носят характер такой переходный, транзитный», — пояснил Блохин в интервью URA.RU.
По словам эксперта, в условиях крайне непростой обстановки до начала переговоров ожидать масштабных изменений не приходилось. Блохин подчеркнул, что стороны не планировали крупных дипломатических прорывов, поскольку позиции участников существенно разнятся. Украина, по его словам, вела себя «откровенно нагловато-хамовато», что также препятствовало достижению компромиссов на данном этапе переговорного процесса.
Главный итог диалога с Украиной
Главным итогом переговоров между российской и украинской делегациями в Турции стали намерения сторон продолжить диалог. Об этом сообщил URA.RU политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, именно договоренность о новой встрече стала ключевым результатом прошедших консультаций.
«Главное — это то, что стороны договорились о новой встрече. То есть переговоры будут продолжены. Все остальное — это домыслы разнообразных диванных экспертов, telegram-каналов и откровенные вбросы», — отметил Алексей Мартынов в беседе с корреспондентом URA.RU.
Глава российской делегации Владимир Мединский при этом сообщал, что Москва удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. По его словам, участникам удалось достичь ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейших шагов по мирному урегулированию конфликта. Ожидается, что стороны определят дату и формат следующей встречи в ближайшее время.
Красные линии России
Вопрос принадлежности Крыма и новых территорий России не подлежит обсуждению на переговорах с Украиной, так как любые уступки по этому вопросу будут приравнены к капитуляции. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал Константин Блохин.
«Вопрос Крыма и этих новых территорий — уже настолько закрыт, что если мы пойдем в этом вопросе на уступки, то это будет по сути наша капитуляция», — заявил Блохин. Его комментарий стал реакцией на слова помощника президента РФ Владимира Мединского, который ранее сообщил о готовности рассматривать отдельные компромиссы в рамках возможных переговоров между Россией и Украиной.
Эксперт подчеркнул, что для Москвы вопросы национальной безопасности и территориальной целостности остаются неприкосновенными. По словам Блохина, любые потенциальные договоренности должны касаться исключительно второстепенных аспектов и не затрагивать суверенитет страны.
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