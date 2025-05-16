Трамп уверен в грядущей встрече с Путиным

Трамп собирается говорить с Путиным напрямую
Встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп.
В Стамбуле 16 мая завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 мая, однако из-за задержки украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день. Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
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