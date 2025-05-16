16 мая 2025

Трамп уверен в грядущей встрече с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп собирается говорить с Путиным напрямую
Трамп собирается говорить с Путиным напрямую Фото:

Встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп.

В Стамбуле 16 мая завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 мая, однако из-за задержки украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день. Подробнее об итогах — в материале URA.RU.

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Встречу с президентом России Владимиром Путиным удастся спланировать и провести. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп. В Стамбуле 16 мая завершился первый за последние три года раунд переговоров между Россией и Украиной. Изначально встреча была запланирована на 15 мая, однако из-за задержки украинской делегации переговоры были перенесены на следующий день. Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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