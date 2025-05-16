СК проверит обстоятельства гибели студента в пермском ЖК на берегу Камы

Следователи занимаются проверкой
По факту гибели студента классического университета в пермском ЖК проводится проверка. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства. Труп молодого человека нашли под окнами многоэтажки.
О происшествии на территории комплекса «Паруса над Камой» в ночь на 17 мая URA.RU рассказали очевидцы. По словам горожан, парень погиб на месте.
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