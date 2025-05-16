16 мая 2025

СК проверит обстоятельства гибели студента в пермском ЖК на берегу Камы

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи занимаются проверкой
Следователи занимаются проверкой Фото:

По факту гибели студента классического университета в пермском ЖК проводится проверка. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства. Труп молодого человека нашли под окнами многоэтажки.

О происшествии на территории комплекса «Паруса над Камой» в ночь на 17 мая URA.RU рассказали очевидцы. По словам горожан, парень погиб на месте.

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По факту гибели студента классического университета в пермском ЖК проводится проверка. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «Следователями СК России устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили собеседники информационного агентства. Труп молодого человека нашли под окнами многоэтажки. О происшествии на территории комплекса «Паруса над Камой» в ночь на 17 мая URA.RU рассказали очевидцы. По словам горожан, парень погиб на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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