Юрист предупредил россиян об опасностях покупки недвижимости

Юрист Сафонов: двойные продажи угрожают россиянам при покупке недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян предостерегли от сомнительных сделок с недвижимостью
Россиян предостерегли от сомнительных сделок с недвижимостью Фото:

Одним из наиболее распространенных рисков при покупке недвижимости остаются так называемые двойные продажи, когда одна и та же квартира реализуется нескольким покупателям. Не менее серьезной проблемой является банкротство продавца после передачи объекта покупателю, а также продажа движимого имущества под видом недвижимости. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Сафонов, Кузнецов и партнеры» Владимир Сафонов.

«Допустим, стороны заключили договор купли-продажи квартиры. Покупатель перечислил денежные средства, и вещь ему была передана, но продавец уклонился от подачи заявления в Росреестр о госрегистрации. Впоследствии покупатель узнал, что в это время продавец заключил еще один договор купли-продажи с другим покупателем и собственность была зарегистрирована за ним», — процитировали Сафонова «Известия».

По словам Сафонова, чтобы минимизировать риски при покупке, необходимо тщательно проверять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и юридическую историю объекта. В частности, рекомендуется запросить у продавца договор купли-продажи или дарения с предыдущим собственником, а также ознакомиться со свидетельством о праве на наследство и другими подтверждающими документами.

Как сообщало URA.RU, про риски, с которыми сопряжена покупка жилья на вторичном рынке, ранее рассказала юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. В частности, к ним относятся нарушения прав жильцов при ранее проведенной приватизации, использование продавцом материнского капитала, а также его банкротство.

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Одним из наиболее распространенных рисков при покупке недвижимости остаются так называемые двойные продажи, когда одна и та же квартира реализуется нескольким покупателям. Не менее серьезной проблемой является банкротство продавца после передачи объекта покупателю, а также продажа движимого имущества под видом недвижимости. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Сафонов, Кузнецов и партнеры» Владимир Сафонов. «Допустим, стороны заключили договор купли-продажи квартиры. Покупатель перечислил денежные средства, и вещь ему была передана, но продавец уклонился от подачи заявления в Росреестр о госрегистрации. Впоследствии покупатель узнал, что в это время продавец заключил еще один договор купли-продажи с другим покупателем и собственность была зарегистрирована за ним», — процитировали Сафонова «Известия». По словам Сафонова, чтобы минимизировать риски при покупке, необходимо тщательно проверять выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и юридическую историю объекта. В частности, рекомендуется запросить у продавца договор купли-продажи или дарения с предыдущим собственником, а также ознакомиться со свидетельством о праве на наследство и другими подтверждающими документами. Как сообщало URA.RU, про риски, с которыми сопряжена покупка жилья на вторичном рынке, ранее рассказала юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. В частности, к ним относятся нарушения прав жильцов при ранее проведенной приватизации, использование продавцом материнского капитала, а также его банкротство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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