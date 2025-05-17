The Telegraph: украинские чиновники не спят, боясь встречи Путина и Трампа

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Украинские чиновники страшатся следующего шага США
Украинские чиновники страшатся следующего шага США Фото:
новость из сюжета
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Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезную тревогу у украинских чиновников. Об этом сообщает корреспондент британской газеты The Telegraph. По его данным, в Киеве опасаются, что прямой диалог может привести к соглашениям, которые значительно повлияют на интересы Украины.

«По этой причине [из-за возможной встречи Путина и Трампа] украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет The Telegraph. В материале отмечается, что власти Украины опасаются: Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, может пойти на сделку, которая будет представлена Киеву как свершившийся факт.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Владимиром Путиным состоится, подчеркнув, что без такого диалога невозможно заключить сделку по Украине. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется, и этот вопрос в предметном плане не обсуждается.

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Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезную тревогу у украинских чиновников. Об этом сообщает корреспондент британской газеты The Telegraph. По его данным, в Киеве опасаются, что прямой диалог может привести к соглашениям, которые значительно повлияют на интересы Украины. «По этой причине [из-за возможной встречи Путина и Трампа] украинские чиновники больше всего теряют сон. На такой встрече Путин завладел бы безраздельным вниманием Трампа без посредника, который мог бы отстаивать их интересы», — пишет The Telegraph. В материале отмечается, что власти Украины опасаются: Трамп, который инстинктивно более благосклонен к России, может пойти на сделку, которая будет представлена Киеву как свершившийся факт. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Владимиром Путиным состоится, подчеркнув, что без такого диалога невозможно заключить сделку по Украине. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никакой подготовки к встрече Путина и Трампа не ведется, и этот вопрос в предметном плане не обсуждается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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