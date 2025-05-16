В Тюмени рухнули цены на аренду коттеджей и домов

В Тюмени цены на аренду коттеджей в апреле текущего года снизились в среднем на 15%. Об этом сообщила менеджер отдела аренды агентства «СОВА Недвижимость» Юлия Задубняк.
«В апреле 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Тюмени на 10-15% подешевела аренда коттеджей. Если в 2024 году арендовать коттедж площадью 100 квадратных метров в черте города можно было за 80 тысяч рублей в месяц, то сейчас — за 70 тысяч рублей», — уточнили специалисты рынка недвижимости РБК Тюмень.
По словам экспертов, несмотря на снижение стоимости аренды, спрос на коттеджи остается стабильным и держится на уровне прошлого года. Риелторы отмечают, что снижение цен связано с увеличением числа предложений — как за счет новых построек, так и за счет переориентации владельцев загородных домов на сдачу в аренду. Эксперт отметила, что в 2025 году в основном арендуют коттеджи площадью от 100 до 150 квадратных метров с современным ремонтом и мебелью.
Ранее аналитики отмечали, что с начала 2025 года в Тюмени также снизилась медианная стоимость долгосрочной аренды квартир более чем на 5% на фоне роста числа предложений. За год количество сдаваемых объектов увеличилось на 20%, что, по мнению экспертов, связано с выходом на рынок новых инвестиционных квартир и переориентацией владельцев на сдачу недвижимости в аренду.
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