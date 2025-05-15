15 мая 2025

В Тюмени подешевела долгосрочная аренда жилья

Медиана долгосрочной аренды жилья в Тюмени снизилась на 5% с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
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На стоимость влияет выход на рынок «вчерашних новостроек»
На стоимость влияет выход на рынок «вчерашних новостроек» Фото:

В Тюмени с начала 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась более чем на 5%, при этом предложение сдаваемых квартир продолжает расти. В то же время, за год медиана выросла на 7,7%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Яндекс Аренда» по итогам исследования рынка недвижимости за первую декаду мая текущего года.

«Одна из причин роста стоимости в течение года — выход в сегмент долгосрочной аренды инвестиционных квартир из „вчерашних“ новостроек. Это недвижимость, купленная специально под сдачу, с новой мебелью, ремонтом, техникой, а также с дополнительными условиями на территории жилого комплекса, например собственной инфраструктурой на придомовой территории, благоустроенным двором, паркингом. Все это обуславливает более высокую стоимость таких квартир», — отметил руководитель сервиса Роман Жуков.

Согласно данным сервиса, средняя стоимость аренды в Тюмени по состоянию на начало мая составляет 27 тысяч рублей. За длинные майские выходные этот показатель увеличился на 1,7%. За год число сдаваемых квартир увеличилось на 20%. По данным сервиса, медиана аренды студий составляет 22 тысячи рублей, однокомнатных квартир — 25 тысяч рублей, двухкомнатных — 33 тысячи рублей. Стоимость трехкомнатных объектов варьируется в широком диапазоне — от 22 до 200 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, в Тюмени ожидается рост стоимость посуточной аренды жилья. Изменения произойдут ближе к лету.

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В Тюмени с начала 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась более чем на 5%, при этом предложение сдаваемых квартир продолжает расти. В то же время, за год медиана выросла на 7,7%. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Яндекс Аренда» по итогам исследования рынка недвижимости за первую декаду мая текущего года. «Одна из причин роста стоимости в течение года — выход в сегмент долгосрочной аренды инвестиционных квартир из „вчерашних“ новостроек. Это недвижимость, купленная специально под сдачу, с новой мебелью, ремонтом, техникой, а также с дополнительными условиями на территории жилого комплекса, например собственной инфраструктурой на придомовой территории, благоустроенным двором, паркингом. Все это обуславливает более высокую стоимость таких квартир», — отметил руководитель сервиса Роман Жуков. Согласно данным сервиса, средняя стоимость аренды в Тюмени по состоянию на начало мая составляет 27 тысяч рублей. За длинные майские выходные этот показатель увеличился на 1,7%. За год число сдаваемых квартир увеличилось на 20%. По данным сервиса, медиана аренды студий составляет 22 тысячи рублей, однокомнатных квартир — 25 тысяч рублей, двухкомнатных — 33 тысячи рублей. Стоимость трехкомнатных объектов варьируется в широком диапазоне — от 22 до 200 тысяч рублей. Как стало известно ранее, в Тюмени ожидается рост стоимость посуточной аренды жилья. Изменения произойдут ближе к лету.
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© Служба новостей «URA.RU»
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