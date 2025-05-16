16 мая 2025

В третьем населенном пункте введен карантин: бешенство бушует под Чайковским

© Служба новостей «URA.RU»
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Больное бешенством животное выявили в селе Сосново
Больное бешенством животное выявили в селе Сосново Фото:

Новый очаг бешенства выявлен в Чайковском округе — это уже третий случай за последний месяц. Карантин ввели в селе Сосново после подтверждения опасного заболевания у домашнего животного. Ограничительные мероприятия установлены указом губернатора Пермского края.

«В селе Сосново Чайковского городского округа введен карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство одного из местных жителей, а неблагополучным пунктом — все село Сосново», — говорится в указе главы региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними лицами. Вывоз животных разрешен только вакцинированных в течение последних 179 дней или направляемых на убой.

В селе Сосново отменены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. Карантин действует с момента подписания указа до его официальной отмены. 

В конце апреля сразу несколько случаев заражения бешенством выявили в деревне Чумна Чайковского округа. В начале мая на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного нашли бешенство. Село Сосново располагается в 12 км от первого очага.

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Новый очаг бешенства выявлен в Чайковском округе — это уже третий случай за последний месяц. Карантин ввели в селе Сосново после подтверждения опасного заболевания у домашнего животного. Ограничительные мероприятия установлены указом губернатора Пермского края. «В селе Сосново Чайковского городского округа введен карантин по бешенству животных. Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство одного из местных жителей, а неблагополучным пунктом — все село Сосново», — говорится в указе главы региона. Документ опубликован на портале правовой информации. На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, их перемещение и перегруппировка, а также посещение территории посторонними лицами. Вывоз животных разрешен только вакцинированных в течение последних 179 дней или направляемых на убой. В селе Сосново отменены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. Карантин действует с момента подписания указа до его официальной отмены.  В конце апреля сразу несколько случаев заражения бешенством выявили в деревне Чумна Чайковского округа. В начале мая на территории села Альняш ввели карантин из-за кота, который укусил свою хозяйку. У животного нашли бешенство. Село Сосново располагается в 12 км от первого очага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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