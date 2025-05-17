В Кремле высказались о работе российских делегатов на переговорах

Состав российской делегации останется прежним, изменений не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент об этом [смене состава делегации РФ] речи не идет. Ну, собственно, работа только началась, вот она будет продолжаться», — пояснил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA..RU.
При этом Песков уточнил, что для России принципиально, кто именно будет подписывать финальные документы со стороны Киева. Он также отметил, что РФ уже ведет работу по перечню условий для прекращения огня.
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