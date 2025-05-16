16 мая 2025

Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает программист PHP

В Перми программисту PHP готовы платить 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Доход программиста PHP зависит от опыта работы и владения актуальными технологиями
Доход программиста PHP зависит от опыта работы и владения актуальными технологиями Фото:

В Перми опытные PHP-программисты могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob по итогам исследования предложений работодателей и ожиданий претендентов в IT-сфере.

«Зарплатный максимум PHP-программиста в пермских IT-компаниях достигает 400 тысяч рублей в месяц. На зарплату от 260 до 400 тысяч рублей может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем работы программистом PHP от трех лет», — сообщается в исследовании.

Программисты PHP с двухлетним стажем, глубоким знанием PHP 7, 8 и СУБД,  пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, навыками объектно-ориентированного программирования, администрирования веб-серверов, опытом unit-тестирования, рефакторинга чужого кода, работы с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2 могут зарабатывать от 140 до 260 тысяч рублей.

Специалисты с опытом от года получают предложения от 120 до 140 тысяч рублей. Работодатели ожидают от соискателя навыки работы в среде Linux и/или Unix, опыт работы с системами контроля версий, разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений и защитой данных. 

В Перми начинающие PHP-разработчики с опытом от полугода могут рассчитывать на зарплату от 85 до 120 тысяч рублей. Для этого уровня требуется опыт работы с СУБД, принципов объектно-ориентированного программирования, JavaScript, HTML и CSS, XML.

Среднестатистический соискатель на позицию PHP-программиста в Перми — это мужчина 39 лет с высшим образованием. Большинство кандидатов (43%) находятся в поиске работы, а 40% готовы к переезду в другой город.

Ранее URA.RU рассказывало, что главные экономисты в Перми могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. На такую зарплату может рассчитывать специалист с опытом участия во внедрении системы управленческого учета, опытом автоматизации управленческого учета, стажем работы главным экономистом или начальником ПЭО от 5 лет.

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В Перми опытные PHP-программисты могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob по итогам исследования предложений работодателей и ожиданий претендентов в IT-сфере. «Зарплатный максимум PHP-программиста в пермских IT-компаниях достигает 400 тысяч рублей в месяц. На зарплату от 260 до 400 тысяч рублей может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем работы программистом PHP от трех лет», — сообщается в исследовании. Программисты PHP с двухлетним стажем, глубоким знанием PHP 7, 8 и СУБД,  пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, навыками объектно-ориентированного программирования, администрирования веб-серверов, опытом unit-тестирования, рефакторинга чужого кода, работы с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2 могут зарабатывать от 140 до 260 тысяч рублей. Специалисты с опытом от года получают предложения от 120 до 140 тысяч рублей. Работодатели ожидают от соискателя навыки работы в среде Linux и/или Unix, опыт работы с системами контроля версий, разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений и защитой данных.  В Перми начинающие PHP-разработчики с опытом от полугода могут рассчитывать на зарплату от 85 до 120 тысяч рублей. Для этого уровня требуется опыт работы с СУБД, принципов объектно-ориентированного программирования, JavaScript, HTML и CSS, XML. Среднестатистический соискатель на позицию PHP-программиста в Перми — это мужчина 39 лет с высшим образованием. Большинство кандидатов (43%) находятся в поиске работы, а 40% готовы к переезду в другой город. Ранее URA.RU рассказывало, что главные экономисты в Перми могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. На такую зарплату может рассчитывать специалист с опытом участия во внедрении системы управленческого учета, опытом автоматизации управленческого учета, стажем работы главным экономистом или начальником ПЭО от 5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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