Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает программист PHP

В Перми опытные PHP-программисты могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob по итогам исследования предложений работодателей и ожиданий претендентов в IT-сфере.
«Зарплатный максимум PHP-программиста в пермских IT-компаниях достигает 400 тысяч рублей в месяц. На зарплату от 260 до 400 тысяч рублей может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем работы программистом PHP от трех лет», — сообщается в исследовании.
Программисты PHP с двухлетним стажем, глубоким знанием PHP 7, 8 и СУБД, пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, навыками объектно-ориентированного программирования, администрирования веб-серверов, опытом unit-тестирования, рефакторинга чужого кода, работы с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2 могут зарабатывать от 140 до 260 тысяч рублей.
Специалисты с опытом от года получают предложения от 120 до 140 тысяч рублей. Работодатели ожидают от соискателя навыки работы в среде Linux и/или Unix, опыт работы с системами контроля версий, разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений и защитой данных.
В Перми начинающие PHP-разработчики с опытом от полугода могут рассчитывать на зарплату от 85 до 120 тысяч рублей. Для этого уровня требуется опыт работы с СУБД, принципов объектно-ориентированного программирования, JavaScript, HTML и CSS, XML.
Среднестатистический соискатель на позицию PHP-программиста в Перми — это мужчина 39 лет с высшим образованием. Большинство кандидатов (43%) находятся в поиске работы, а 40% готовы к переезду в другой город.
Ранее URA.RU рассказывало, что главные экономисты в Перми могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. На такую зарплату может рассчитывать специалист с опытом участия во внедрении системы управленческого учета, опытом автоматизации управленческого учета, стажем работы главным экономистом или начальником ПЭО от 5 лет.
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