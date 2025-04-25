Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает главный экономист

Главные экономисты в Перми могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«В апреле 2025 года с ервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию „главный экономист“ в промышленности. На самую высокую зарплату, от 135 до 200 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с опытом участия во внедрении системы управленческого учета, опытом автоматизации управленческого учета, стажем работы главным экономистом или начальником ПЭО от 5 лет. Будет преимуществом знание английского языка на разговорном или свободном уровне», — сказано в исследовании.
В Перми от 75 до 80 тысяч рублей обещают сотруднику с высшим образованием (экономическое или финансовое), знанием «1С», Excel, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант», знанием бухгалтерского и налогового учета, знанием методов анализа финансово-хозяйственной деятельности производственных предприятий, опытом планирования и бюджетирования, опытом калькуляции себестоимости продукции, стажем работы экономистом от 3 лет.
От 80 до 95 тысяч рублей в краевой столице предлагают соискателю со знанием ERP-систем, навыками управленческого учета, опытом разработки методологии управленческого учета доходов и расходов, опытом разработки методических документов, регламентов и инструкций, стажем работы главным экономистом от 1 года. Возможным пожеланием работодателя может быть знание МСФО.
От 95 до 135 тысяч рублей может зарабатывать кандидат с опытом построения финансовых моделей, опытом работы в производственной компании с численностью персонала от 1000 человек, компании с развитой филиальной сетью или холдинге, стажем работы главным экономистом или начальником ПЭО от 3 лет. Работодатель может также ожидать опыт работы с BI-системами.
Среднестатистический портрет соискателя в Перми сегодня представляет собой женщина (в 78% резюме) в возрасте 42 лет. Такой специалист имеет высшее образование в 99% случаях. Как правило, специалисты работают на последнем месте 4,6 года, а на момент размещения резюме не имели работы 53% таких работников. 16% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько в Перми зарабатывает инженер-наладчик оборудования. Такой специалист в сфере производства товаров народного потребления претендует на зарплату до 160 тысяч рублей в месяц.
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