CNN: Дональд Трамп не желает причинить Путину боль

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Трамп считает, что только его встреча с Путиным может привести к прогрессу в переговорах
Трамп считает, что только его встреча с Путиным может привести к прогрессу в переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп публично демонстрирует готовность к диалогу с Россией, хотя продолжает поддерживать Украину за закрытыми дверями. Об это сообщает телеканал CNN.

"Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давление на Москву. <...> Это помогло прояснить нежелание Трампа причинять Путину боль", — сообщает CNN. Телеканал отмечает, что Трамп сознательно снижает напряженность, заявляя о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для какого-либо прогресса.

Российская сторона игнорирует международное давление, выдвигая жесткие условия урегулирования. Телеканал отмечает, что Москва использует переговорный процесс для подготовки к возможному летнему наступлению, и подтверждает это данными якобы воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о возможной встрече с Путиным вызвало тревогу в Украине. Предполагается, что американский лидер может пойти на значительные уступки ради соглашения с Россией.

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Президент США Дональд Трамп публично демонстрирует готовность к диалогу с Россией, хотя продолжает поддерживать Украину за закрытыми дверями. Об это сообщает телеканал CNN. "Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давление на Москву. <...> Это помогло прояснить нежелание Трампа причинять Путину боль", — сообщает CNN. Телеканал отмечает, что Трамп сознательно снижает напряженность, заявляя о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для какого-либо прогресса. Российская сторона игнорирует международное давление, выдвигая жесткие условия урегулирования. Телеканал отмечает, что Москва использует переговорный процесс для подготовки к возможному летнему наступлению, и подтверждает это данными якобы воздушной разведки. Ранее сообщалось, что заявление Трампа о возможной встрече с Путиным вызвало тревогу в Украине. Предполагается, что американский лидер может пойти на значительные уступки ради соглашения с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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