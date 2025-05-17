Президент США Дональд Трамп публично демонстрирует готовность к диалогу с Россией, хотя продолжает поддерживать Украину за закрытыми дверями. Об это сообщает телеканал CNN.
"Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давление на Москву. <...> Это помогло прояснить нежелание Трампа причинять Путину боль", — сообщает CNN. Телеканал отмечает, что Трамп сознательно снижает напряженность, заявляя о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для какого-либо прогресса.
Российская сторона игнорирует международное давление, выдвигая жесткие условия урегулирования. Телеканал отмечает, что Москва использует переговорный процесс для подготовки к возможному летнему наступлению, и подтверждает это данными якобы воздушной разведки.
Ранее сообщалось, что заявление Трампа о возможной встрече с Путиным вызвало тревогу в Украине. Предполагается, что американский лидер может пойти на значительные уступки ради соглашения с Россией.
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