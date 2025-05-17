Встреча Путина и Зеленского возможна, контактов с Трампом еще не было: заявления Пескова 17 мая

Россия готовит условия для прекращения огня на Украине, которые будут переданы Киеву, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Обсуждение мирного урегулирования продолжается, а встреча между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна после достижения договоренностей. Главные заявления Пескова в ходе конференц-колла 17 мая — в материале URA.RU.
Россия готовит перечень условий для прекращения огня на Украине
Россия готовит и вскоре передаст Украине перечень условий для прекращения огня. По словам Пескова, работа по подготовке соответствующего документа продолжается, и обмен списками условий между сторонами будет организован в ближайшее время. Он также пояснил, что обсуждение условий мирного урегулирования продолжается, и обе стороны согласились вести диалог в закрытом формате.
Возможность встречи Путина и Зеленского
Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только после достижения конкретных договоренностей между делегациями двух стран. Он отметил, что с самого начала возникло много вопросов о возможной встрече президентов и уточнил, что такая встреча может состояться только в результате работы делегаций обеих сторон. Песков подчеркнул, что они считают встречу возможной, но исключительно при условии достижения результатов договоренностей. Он также добавил, что при подписании документов для них принципиально важным остается вопрос о том, кто именно будет их подписывать.
Новый раунд переговоров
Новый раунд переговоров России и Украины будет, но его дату называть пока рано. Сторонам предстоит выполнить то, о чем они условились накануне в Стамбуле. Кроме того, стороны должны обменяться перечнем условий для прекращения огня, сказал представитель Кремля.
Работа российских делегатов на переговорах
Состав российской делегации останется прежним, изменений не планируется. При этом Песков уточнил, что для России принципиально, кто именно будет подписывать финальные документы со стороны Киева. Он также отметил, что РФ уже ведет работу по перечню условий для прекращения огня.
Встреча с США по итогам переговоров в Стамбуле
Россия и США пока не обсуждали итоги российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле. Песков также уточнил, что переговорный процесс уже проходит, но в закрытом формате.
Фейки о выдвинутых условиях России Украине
Москва отказывается комментировать информацию СМИ о якобы выдвинутых условиях на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной. Песков уточнил, что не собирается обсуждать никакие неподтвержденные утечки о переговорах. Он также отметил, что в настоящее время Москва лишь прорабатывает список требований к Киеву, связанных с прекращением огня на Украине. По словам Пескова, такие утечки не будут комментироваться, так как переговоры должны проводиться исключительно за закрытыми дверями, что необходимо для их результативности.
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