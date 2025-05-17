«Тактическая победа Путина»: как западные СМИ отреагировали на переговоры РФ и Украины

Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без соглашения о прекращении огня. Однако стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вскоре после встречи представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как западные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины — в материале URA.RU.
Arise news
Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без прогресса по вопросу прекращения огня. Хотя встречу охарактеризовали как продуктивную, скептицизм относительно ее эффективности остается высоким.
Издание отмечает, что Киев и его западные партнеры выражают опасения по поводу возможной тактики затягивания со стороны Москвы. Перспективы скорейшего прекращения конфликта остаются призрачными, заключили в СМИ.
Turkiye today
Турецкий чиновник, присутствовавший на переговорах, охарактеризовал встречу как более позитивную, чем ожидалось. Он отметил, что стороны воздержались от обвинительной риторики. Особо подчеркивалось, что российская делегация, по наблюдениям, нуждалась в консультациях меньше, чем украинская.
Хотя стороны обсуждали разные вопросы, сам факт их прибытия в Стамбул свидетельствует о необходимости поиска выхода из ситуации. Турецкий представитель указал, что организация этих переговоров может способствовать постепенному снижению напряженности между сторонами.
Independent
По данным издания, российская сторона заявила о готовности к дипломатическому урегулированию, однако выразила опасения, что Украина может использовать режим прекращения огня для перегруппировки войск. Издание определенный прогресс называет прорывом в переговорном процессе, но стороны пока не пришли к соглашению о прекращении боевых действий.
Reuters
На встрече в Турции делегации России и Украины сидели за U-образным столом, при этом российская сторона была в деловых костюмах, а половина украинских представителей — в военной форме. Несмотря на спокойную атмосферу переговоров, следующий шаг остается неясным, поскольку президент России Владимир Путин отверг предложение Зеленского о личной встрече в Стамбуле. Надежды на прорыв уменьшились после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости его встречи с Путиным для каких-либо дальнейших шагов, передает издание.
The New York Times
The New York Times сообщает, что изначально не предполагалось, что переговоры в Стамбуле приведут к серьезным прорывам. Но встреча стала тактической победой российского президента, которому удалось начать диалог без предварительного согласия на перемирие, требуемого Украиной и ее западными союзниками, пишет газета.
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