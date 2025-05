«Тактическая победа Путина»: как западные СМИ отреагировали на переговоры РФ и Украины

Песков допустил встречу Путина и Зеленского

17 мая 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Переговоры между Россией и Украиной прошли 156 мая в Стамбуле Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мирные переговоры между Россией и Украиной Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без соглашения о прекращении огня. Однако стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вскоре после встречи представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как западные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины — в материале URA.RU. Arise news Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без прогресса по вопросу прекращения огня. Хотя встречу охарактеризовали как продуктивную, скептицизм относительно ее эффективности остается высоким. Издание отмечает, что Киев и его западные партнеры выражают опасения по поводу возможной тактики затягивания со стороны Москвы. Перспективы скорейшего прекращения конфликта остаются призрачными, заключили в СМИ. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж Turkiye today Турецкий чиновник, присутствовавший на переговорах, охарактеризовал встречу как более позитивную, чем ожидалось. Он отметил, что стороны воздержались от обвинительной риторики. Особо подчеркивалось, что российская делегация, по наблюдениям, нуждалась в консультациях меньше, чем украинская. Хотя стороны обсуждали разные вопросы, сам факт их прибытия в Стамбул свидетельствует о необходимости поиска выхода из ситуации. Турецкий представитель указал, что организация этих переговоров может способствовать постепенному снижению напряженности между сторонами. Independent По данным издания, российская сторона заявила о готовности к дипломатическому урегулированию, однако выразила опасения, что Украина может использовать режим прекращения огня для перегруппировки войск. Издание определенный прогресс называет прорывом в переговорном процессе, но стороны пока не пришли к соглашению о прекращении боевых действий. На переговорах российская делегация придерживалась официального дресс-кода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Reuters На встрече в Турции делегации России и Украины сидели за U-образным столом, при этом российская сторона была в деловых костюмах, а половина украинских представителей — в военной форме. Несмотря на спокойную атмосферу переговоров, следующий шаг остается неясным, поскольку президент России Владимир Путин отверг предложение Зеленского о личной встрече в Стамбуле. Надежды на прорыв уменьшились после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости его встречи с Путиным для каких-либо дальнейших шагов, передает издание. The New York Times The New York Times сообщает, что изначально не предполагалось, что переговоры в Стамбуле приведут к серьезным прорывам. Но встреча стала тактической победой российского президента, которому удалось начать диалог без предварительного согласия на перемирие, требуемого Украиной и ее западными союзниками, пишет газета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без соглашения о прекращении огня. Однако стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вскоре после встречи представитель Кремля Дмитрий Песков допустил встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как западные СМИ отреагировали на переговоры России и Украины — в материале URA.RU. Arise news Первые за три года очные переговоры между Россией и Украиной завершились без прогресса по вопросу прекращения огня. Хотя встречу охарактеризовали как продуктивную, скептицизм относительно ее эффективности остается высоким. Издание отмечает, что Киев и его западные партнеры выражают опасения по поводу возможной тактики затягивания со стороны Москвы. Перспективы скорейшего прекращения конфликта остаются призрачными, заключили в СМИ. Turkiye today Турецкий чиновник, присутствовавший на переговорах, охарактеризовал встречу как более позитивную, чем ожидалось. Он отметил, что стороны воздержались от обвинительной риторики. Особо подчеркивалось, что российская делегация, по наблюдениям, нуждалась в консультациях меньше, чем украинская. Хотя стороны обсуждали разные вопросы, сам факт их прибытия в Стамбул свидетельствует о необходимости поиска выхода из ситуации. Турецкий представитель указал, что организация этих переговоров может способствовать постепенному снижению напряженности между сторонами. Independent По данным издания, российская сторона заявила о готовности к дипломатическому урегулированию, однако выразила опасения, что Украина может использовать режим прекращения огня для перегруппировки войск. Издание определенный прогресс называет прорывом в переговорном процессе, но стороны пока не пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Reuters На встрече в Турции делегации России и Украины сидели за U-образным столом, при этом российская сторона была в деловых костюмах, а половина украинских представителей — в военной форме. Несмотря на спокойную атмосферу переговоров, следующий шаг остается неясным, поскольку президент России Владимир Путин отверг предложение Зеленского о личной встрече в Стамбуле. Надежды на прорыв уменьшились после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости его встречи с Путиным для каких-либо дальнейших шагов, передает издание. The New York Times The New York Times сообщает, что изначально не предполагалось, что переговоры в Стамбуле приведут к серьезным прорывам. Но встреча стала тактической победой российского президента, которому удалось начать диалог без предварительного согласия на перемирие, требуемого Украиной и ее западными союзниками, пишет газета.