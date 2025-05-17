Лавров по телефону переговорил с Рубио

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает МИД РФ.
«17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Государственным секретарем США М. Рубио», — говорится в сообщении российского ведомства. В тексте отмечается, что стороны обменялись мнениями по российско-украинским переговорам.
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