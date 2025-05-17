Лавров по телефону переговорил с Рубио

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает МИД РФ.

«17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Государственным секретарем США М. Рубио», — говорится в сообщении российского ведомства. В тексте отмечается, что стороны обменялись мнениями по российско-украинским переговорам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает МИД РФ. «17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с Государственным секретарем США М. Рубио», — говорится в сообщении российского ведомства. В тексте отмечается, что стороны обменялись мнениями по российско-украинским переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...