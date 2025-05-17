Первый вице-премьер Мантуров заявил о росте производства боеприпасов в РФ

В России зафиксирован значительный рост производства основных компонентов для боеприпасов. Это отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции (основных компонентов для боеприпасов — прим. URA.RU) в России», — говорится в сообщении на сайте правительства. Мантуров также отметил, что расширение российских производственных мощностей по выпуску ключевых компонентов для боеприпасов, а также современных средств поражения, будет обеспечиваться за счет создания новых предприятий и совершенствования действующих производственных площадок.
Уточняется, что Мантуров посетил одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на выпуске специализированной химической продукции. С ним был министр промышленности и торговли Антоном Алихановым.
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