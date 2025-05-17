Под Волгоградом при обрушении балкона погибла 92-летняя женщина

В городе Волжский Волгоградской области произошло частичное обрушение балкона в многоквартирном доме на улице Мечникова. В результате инцидента погибла пожилая женщина, находившаяся на балконе в момент обвала. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.
«Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина», — сообщает пресс-служба СК РФ. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть человека.
По данным следствия, обрушение произошло в квартире на четвертом этаже, когда хозяйка находилась на балконе. Пенсионерка 1933 года рождения погибла в результате падения с высоты.
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