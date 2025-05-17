Под Волгоградом при обрушении балкона погибла 92-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По данному происшествию возбуждено уголовное дело (архивное фото)
По данному происшествию возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:

В городе Волжский Волгоградской области произошло частичное обрушение балкона в многоквартирном доме на улице Мечникова. В результате инцидента погибла пожилая женщина, находившаяся на балконе в момент обвала. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

«Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина», — сообщает пресс-служба СК РФ. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть человека.

По данным следствия, обрушение произошло в квартире на четвертом этаже, когда хозяйка находилась на балконе. Пенсионерка 1933 года рождения погибла в результате падения с высоты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Волжский Волгоградской области произошло частичное обрушение балкона в многоквартирном доме на улице Мечникова. В результате инцидента погибла пожилая женщина, находившаяся на балконе в момент обвала. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Волгоградской области. «Сегодня днем в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Мечникова города Волжского, произошло частичное обрушение балкона, в результате которого погибла пожилая женщина», — сообщает пресс-служба СК РФ. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть человека. По данным следствия, обрушение произошло в квартире на четвертом этаже, когда хозяйка находилась на балконе. Пенсионерка 1933 года рождения погибла в результате падения с высоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...