Военный эксперт назвал плюсы присоединения двух регионов Украины к России

Леонков: присоединение Харьковской и Сумской областей к РФ имеет плюсы
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Военный эксперт считает, что присоединение еще двух регионов Украины к России даст ряд преимуществ
Военный эксперт считает, что присоединение еще двух регионов Украины к России даст ряд преимуществ Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Присоединения Харьковской и Сумской областей Украины к России имеют свои плюсы, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти регионы имеют важное стратегическое значение для России, и их присоединение может принести ряд преимуществ, в том числе обеспечить дальнейшее продвижение.

«В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере», — заявил Леонков. Его слова передает «ВФокусе Mail.ru».

Леонков отметил, что часть Харьковской области уже находится под контролем ВС РФ, и армия России имеет успех у Купянска и Волчанска. Присоединение Харьковской области позволит России увеличить свою территорию на 32 тысячи квадратных километров и население на 2,5 миллиона человек. Кроме того, через территорию Харьковской области проходят важные трассы, соединяющие Москву с Крымом и другими городами на черноморском побережье.

Что касается Сумской области, Леонков отметил, что она важна для безопасности центральной России. Регион богат полезными ископаемыми, включая нефть, газ и кварциты. Присоединение Сумской области позволит России получить контроль над этими ресурсами и увеличить свою экономическую мощь.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU.

Уточняется, что в рамках переговоров Россия предположила украинской стороне вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным украинских СМИ, представитель российской делегации прокомментировал отказ представителей Украины, заявив: «в следующий раз речь уже пойдет о пяти областях».

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Присоединения Харьковской и Сумской областей Украины к России имеют свои плюсы, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти регионы имеют важное стратегическое значение для России, и их присоединение может принести ряд преимуществ, в том числе обеспечить дальнейшее продвижение. «В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере», — заявил Леонков. Его слова передает «ВФокусе Mail.ru». Леонков отметил, что часть Харьковской области уже находится под контролем ВС РФ, и армия России имеет успех у Купянска и Волчанска. Присоединение Харьковской области позволит России увеличить свою территорию на 32 тысячи квадратных километров и население на 2,5 миллиона человек. Кроме того, через территорию Харьковской области проходят важные трассы, соединяющие Москву с Крымом и другими городами на черноморском побережье. Что касается Сумской области, Леонков отметил, что она важна для безопасности центральной России. Регион богат полезными ископаемыми, включая нефть, газ и кварциты. Присоединение Сумской области позволит России получить контроль над этими ресурсами и увеличить свою экономическую мощь. Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU. Уточняется, что в рамках переговоров Россия предположила украинской стороне вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным украинских СМИ, представитель российской делегации прокомментировал отказ представителей Украины, заявив: «в следующий раз речь уже пойдет о пяти областях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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