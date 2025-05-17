Военный эксперт назвал плюсы присоединения двух регионов Украины к России

Присоединения Харьковской и Сумской областей Украины к России имеют свои плюсы, считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эти регионы имеют важное стратегическое значение для России, и их присоединение может принести ряд преимуществ, в том числе обеспечить дальнейшее продвижение.
«В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере», — заявил Леонков. Его слова передает «ВФокусе Mail.ru».
Леонков отметил, что часть Харьковской области уже находится под контролем ВС РФ, и армия России имеет успех у Купянска и Волчанска. Присоединение Харьковской области позволит России увеличить свою территорию на 32 тысячи квадратных километров и население на 2,5 миллиона человек. Кроме того, через территорию Харьковской области проходят важные трассы, соединяющие Москву с Крымом и другими городами на черноморском побережье.
Что касается Сумской области, Леонков отметил, что она важна для безопасности центральной России. Регион богат полезными ископаемыми, включая нефть, газ и кварциты. Присоединение Сумской области позволит России получить контроль над этими ресурсами и увеличить свою экономическую мощь.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры представителей РФ и Украины, которые инициировал глава РФ Владимир Путин. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая, хотя должна была пройти еще 15 числа. Чем закончился диалог — в материале URA.RU.
Уточняется, что в рамках переговоров Россия предположила украинской стороне вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным украинских СМИ, представитель российской делегации прокомментировал отказ представителей Украины, заявив: «в следующий раз речь уже пойдет о пяти областях».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.