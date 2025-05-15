Истерика Зеленского, переносы и риск срыва: главное об «интригующих» переговорах в Стамбуле

Начало переговоров России и Украины в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
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На начало переговоров между украинской и российской делегациями собрались не менее 150 представителей СМИ
На начало переговоров между украинской и российской делегациями собрались не менее 150 представителей СМИ Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

На минувшей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин предложил восстановить прямые переговоры с Украиной, при этом акцентировав, что обсуждение должно вестись без предварительных условий. Переговоры между представителями России и Украины запланированы на 15 мая. Они пройдут в Стамбуле. Накануне российский президент утвердил перечень членов делегации, которая примет участие в переговорах с представителями Украины. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорской». По его словам, окончательное решение о возможном участии Украины в переговорах будет принято после его предстоящей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом, переговоры могут быть под угрозой срыва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская делегация в Стамбуле нацелена на прочный мир на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры «интригующими». Другие заявления и возможные прогнозы в переговорах двух стран — в материале URA.RU.

Истерическое заявление Зеленского о делегации из РФ

Прибыв в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Зеленский выразил сомнения относительно российской делегации. Он подверг критике ее состав, охарактеризовав его как формальный, и подчеркнул необходимость выяснить, какими полномочиями обладают представители Российской Федерации.

Зеленский подверг критике российскую делегацию
Зеленский подверг критике российскую делегацию
Фото:

«Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом», — сказал Зеленский.

После такого заявления перспектива организации переговоров в Стамбуле пока остается неопределенной. Зеленский также отметил, что окончательное решение о потенциальном участии Украины в этих переговорах будет принято по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам президента Украины, данная встреча может продлиться несколько часов. Она началась в ближе к 17:30 (по Мск). 

На такое заявление Зеленского ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах.

«Цель России — установить мир»: заявления Захаровой о предстоящих переговорах

По заявлению Захаровой, Киев не готов к завершению конфликта
По заявлению Захаровой, Киев не готов к завершению конфликта
Фото:

Российская делегация в Стамбуле ориентирована на поиск решений, направленных на достижение устойчивого урегулирования украинской ситуации и установление прочного мира. По ее словам, работа делегации строится в полном соответствии с параметрами, которые ранее были четко обозначены президентом России. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: „долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет“. Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Захарова также отметила, что с каждым срывом переговоров со стороны киевских властей территория Украины сокращается. По ее словам, руководство в Киеве не рассматривает возможности достижения мира. Она подчеркнула, что европейские страны выступают за продолжение и усиление военного конфликта на украинской территории.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

«Зеленский — ничтожная фигура, но Украине нужно дать шанс»: заявление Лаврова

Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Лавров назвал Зеленского жалким человеком
Фото:

Текущие события, происходящие в Стамбуле, привлекают значительное внимание общественности и продолжают находиться в центре внимания наблюдателей. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Помимо этого, Лавров подчеркнул, что западные страны открыто заявляют о необходимости режима прекращения огня исключительно с целью предоставления Киеву времени для подготовки к новым военным операциям.

Говоря о требованиях Зеленского относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле, дипломат охарактеризовал президента Украины как ничтожную фигуру. По словам Лаврова, Великобритания играет роль наставника, направляя Зеленского по сложному и запутанному маршруту международной политики. При этом глава МИД уточнил, что хоть переговоры с Украиной в Стамбуле, вероятно, не пройдут без проблем, но необходимо дать шанс этим контактам.

Состав делегации из РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации для проведения переговоров с Украиной. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в группу вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Последний, также принимал участие в переговорах с Украиной в 2022 году. Российская делегация уже находится в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако накануне российский лидер провел совещание по Украине. 

Кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников.

Состав украинской делегации

В состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с представителями России в Турции совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква. Помимо них отмечается, что на встрече будут присутствовать министр обороны Рустем Умеров, а также министр иностранных дел Андрей Сибига.

Будет ли США участвовать в переговорах в Стамбуле

Делегация из США уже находится в Стамбуле
Делегация из США уже находится в Стамбуле
Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул, но не 15, а 16 мая. Он заявил, что собирается принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность.

В Стамбул уже приехали несколько представителей американской администрации. В состав их делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио возглавит делегацию, а Келлог и Уиткофф будут присутствовать как наблюдатели, и допустил свое участие в случае присутствия Путина.

О чем будут говорить на переговорах: прогнозы

По информации газеты The Wall Street Journal, власти Украины готовы провести встречу с представителями России исключительно для обсуждения безоговорочного 30-дневного прекращения огня. Ранее такой формат был предложен администрацией Дональда Трампа. При этом в РФ неоднократно отмечали, что согласны а мир, но именно на долгосрочный. 

По словам замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на предстоящих переговорах сторонам не удастся достичь видимых результатов. Он считает, что лучшим решением будет попытка двух делегаций договориться о сохранении контакта и его дальнейшем продолжении.

«Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то „дорожная карта“ переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические», — сказал Карягин в интервью корреспонденту URA.RU.

Он также отмечает, что украинская сторона может готовить провокации. Среди них — саботаж переговоров, усиление санкционного давления на Россию, а также возможные провокации на фронте.

Издание American Conservative опубликовало материал, в котором говорится, что только Путин может определить чрезмерность условий мирного процесса. Позиция по поводу допустимого количества требований должна формироваться внутри России.

Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте». 

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На минувшей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин предложил восстановить прямые переговоры с Украиной, при этом акцентировав, что обсуждение должно вестись без предварительных условий. Переговоры между представителями России и Украины запланированы на 15 мая. Они пройдут в Стамбуле. Накануне российский президент утвердил перечень членов делегации, которая примет участие в переговорах с представителями Украины. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорской». По его словам, окончательное решение о возможном участии Украины в переговорах будет принято после его предстоящей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом, переговоры могут быть под угрозой срыва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская делегация в Стамбуле нацелена на прочный мир на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры «интригующими». Другие заявления и возможные прогнозы в переговорах двух стран — в материале URA.RU. Истерическое заявление Зеленского о делегации из РФ Прибыв в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Зеленский выразил сомнения относительно российской делегации. Он подверг критике ее состав, охарактеризовав его как формальный, и подчеркнул необходимость выяснить, какими полномочиями обладают представители Российской Федерации. «Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом», — сказал Зеленский. После такого заявления перспектива организации переговоров в Стамбуле пока остается неопределенной. Зеленский также отметил, что окончательное решение о потенциальном участии Украины в этих переговорах будет принято по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам президента Украины, данная встреча может продлиться несколько часов. Она началась в ближе к 17:30 (по Мск).  На такое заявление Зеленского ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах. «Цель России — установить мир»: заявления Захаровой о предстоящих переговорах Российская делегация в Стамбуле ориентирована на поиск решений, направленных на достижение устойчивого урегулирования украинской ситуации и установление прочного мира. По ее словам, работа делегации строится в полном соответствии с параметрами, которые ранее были четко обозначены президентом России. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова также отметила, что с каждым срывом переговоров со стороны киевских властей территория Украины сокращается. По ее словам, руководство в Киеве не рассматривает возможности достижения мира. Она подчеркнула, что европейские страны выступают за продолжение и усиление военного конфликта на украинской территории. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Его слова приводит корреспондент URA.RU. «Зеленский — ничтожная фигура, но Украине нужно дать шанс»: заявление Лаврова Текущие события, происходящие в Стамбуле, привлекают значительное внимание общественности и продолжают находиться в центре внимания наблюдателей. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Помимо этого, Лавров подчеркнул, что западные страны открыто заявляют о необходимости режима прекращения огня исключительно с целью предоставления Киеву времени для подготовки к новым военным операциям. Говоря о требованиях Зеленского относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле, дипломат охарактеризовал президента Украины как ничтожную фигуру. По словам Лаврова, Великобритания играет роль наставника, направляя Зеленского по сложному и запутанному маршруту международной политики. При этом глава МИД уточнил, что хоть переговоры с Украиной в Стамбуле, вероятно, не пройдут без проблем, но необходимо дать шанс этим контактам. Состав делегации из РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации для проведения переговоров с Украиной. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в группу вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Последний, также принимал участие в переговорах с Украиной в 2022 году. Российская делегация уже находится в Стамбуле. Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако накануне российский лидер провел совещание по Украине.  Кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников. Состав украинской делегации В состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с представителями России в Турции совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква. Помимо них отмечается, что на встрече будут присутствовать министр обороны Рустем Умеров, а также министр иностранных дел Андрей Сибига. Будет ли США участвовать в переговорах в Стамбуле Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул, но не 15, а 16 мая. Он заявил, что собирается принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность. В Стамбул уже приехали несколько представителей американской администрации. В состав их делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио возглавит делегацию, а Келлог и Уиткофф будут присутствовать как наблюдатели, и допустил свое участие в случае присутствия Путина. О чем будут говорить на переговорах: прогнозы По информации газеты The Wall Street Journal, власти Украины готовы провести встречу с представителями России исключительно для обсуждения безоговорочного 30-дневного прекращения огня. Ранее такой формат был предложен администрацией Дональда Трампа. При этом в РФ неоднократно отмечали, что согласны а мир, но именно на долгосрочный.  По словам замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на предстоящих переговорах сторонам не удастся достичь видимых результатов. Он считает, что лучшим решением будет попытка двух делегаций договориться о сохранении контакта и его дальнейшем продолжении. «Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то „дорожная карта“ переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические», — сказал Карягин в интервью корреспонденту URA.RU. Он также отмечает, что украинская сторона может готовить провокации. Среди них — саботаж переговоров, усиление санкционного давления на Россию, а также возможные провокации на фронте. Издание American Conservative опубликовало материал, в котором говорится, что только Путин может определить чрезмерность условий мирного процесса. Позиция по поводу допустимого количества требований должна формироваться внутри России. Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте». 
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