Истерика Зеленского, переносы и риск срыва: главное об «интригующих» переговорах в Стамбуле

На минувшей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин предложил восстановить прямые переговоры с Украиной, при этом акцентировав, что обсуждение должно вестись без предварительных условий. Переговоры между представителями России и Украины запланированы на 15 мая. Они пройдут в Стамбуле. Накануне российский президент утвердил перечень членов делегации, которая примет участие в переговорах с представителями Украины. Руководителем делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую делегацию «бутафорской». По его словам, окончательное решение о возможном участии Украины в переговорах будет принято после его предстоящей встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким образом, переговоры могут быть под угрозой срыва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская делегация в Стамбуле нацелена на прочный мир на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры «интригующими». Другие заявления и возможные прогнозы в переговорах двух стран — в материале URA.RU.
Истерическое заявление Зеленского о делегации из РФ
Прибыв в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Владимир Зеленский выразил сомнения относительно российской делегации. Он подверг критике ее состав, охарактеризовав его как формальный, и подчеркнул необходимость выяснить, какими полномочиями обладают представители Российской Федерации.
«Уровень делегации россиян похож на бутафорский. Дальнейшие шаги решим после встречи с Эрдоганом», — сказал Зеленский.
После такого заявления перспектива организации переговоров в Стамбуле пока остается неопределенной. Зеленский также отметил, что окончательное решение о потенциальном участии Украины в этих переговорах будет принято по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам президента Украины, данная встреча может продлиться несколько часов. Она началась в ближе к 17:30 (по Мск).
На такое заявление Зеленского ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Зеленский, являясь неудачником и клоуном, пытается критиковать делегацию из России на стамбульских переговорах.
«Цель России — установить мир»: заявления Захаровой о предстоящих переговорах
Российская делегация в Стамбуле ориентирована на поиск решений, направленных на достижение устойчивого урегулирования украинской ситуации и установление прочного мира. По ее словам, работа делегации строится в полном соответствии с параметрами, которые ранее были четко обозначены президентом России. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации Владимир Путин: „долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу — это наш приоритет“. Так настроена российская делегация, которая сейчас находится в Стамбуле. Такие инструкции она получила", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Захарова также отметила, что с каждым срывом переговоров со стороны киевских властей территория Украины сокращается. По ее словам, руководство в Киеве не рассматривает возможности достижения мира. Она подчеркнула, что европейские страны выступают за продолжение и усиление военного конфликта на украинской территории.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия готова приложить все возможные усилия для обеспечения эффективности переговорного процесса между Москвой и Киевом. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
«Зеленский — ничтожная фигура, но Украине нужно дать шанс»: заявление Лаврова
Текущие события, происходящие в Стамбуле, привлекают значительное внимание общественности и продолжают находиться в центре внимания наблюдателей. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У всех сейчас, конечно, на слуху Украина в связи с интригой, которая разворачивается в Стамбуле сейчас в эти часы, в эти минуты», — сказал Лавров. Помимо этого, Лавров подчеркнул, что западные страны открыто заявляют о необходимости режима прекращения огня исключительно с целью предоставления Киеву времени для подготовки к новым военным операциям.
Говоря о требованиях Зеленского относительно участия Путина в переговорах в Стамбуле, дипломат охарактеризовал президента Украины как ничтожную фигуру. По словам Лаврова, Великобритания играет роль наставника, направляя Зеленского по сложному и запутанному маршруту международной политики. При этом глава МИД уточнил, что хоть переговоры с Украиной в Стамбуле, вероятно, не пройдут без проблем, но необходимо дать шанс этим контактам.
Состав делегации из РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав российской делегации для проведения переговоров с Украиной. Возглавлять делегацию будет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, в группу вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин. Последний, также принимал участие в переговорах с Украиной в 2022 году. Российская делегация уже находится в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в переговорах в Стамбуле по Украине. Об этом сообщает пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако накануне российский лидер провел совещание по Украине.
Кроме членов российской переговорной группы, в совещании участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников.
Состав украинской делегации
В состав украинской делегации, которая примет участие в переговорах с представителями России в Турции совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Игорь Жовква. Помимо них отмечается, что на встрече будут присутствовать министр обороны Рустем Умеров, а также министр иностранных дел Андрей Сибига.
Будет ли США участвовать в переговорах в Стамбуле
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Стамбул, но не 15, а 16 мая. Он заявил, что собирается принять участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, если возникнет такая потребность.
В Стамбул уже приехали несколько представителей американской администрации. В состав их делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник по Украине Кит Келлог и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рубио возглавит делегацию, а Келлог и Уиткофф будут присутствовать как наблюдатели, и допустил свое участие в случае присутствия Путина.
О чем будут говорить на переговорах: прогнозы
По информации газеты The Wall Street Journal, власти Украины готовы провести встречу с представителями России исключительно для обсуждения безоговорочного 30-дневного прекращения огня. Ранее такой формат был предложен администрацией Дональда Трампа. При этом в РФ неоднократно отмечали, что согласны а мир, но именно на долгосрочный.
По словам замгендиректора Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, на предстоящих переговорах сторонам не удастся достичь видимых результатов. Он считает, что лучшим решением будет попытка двух делегаций договориться о сохранении контакта и его дальнейшем продолжении.
«Если бы обе стороны были заинтересованы в этом переговорном процессе, идеальным завершением сегодняшнего дня была бы, может быть, не публичная, но какая-то „дорожная карта“ переговорного процесса, закрепление повестки. Наверняка по-хорошему должны быть несколько переговорных групп, как это мы видим по переговорному процессу России и США: кто-то обсуждает военные вопросы, кто-то дипломатические», — сказал Карягин в интервью корреспонденту URA.RU.
Он также отмечает, что украинская сторона может готовить провокации. Среди них — саботаж переговоров, усиление санкционного давления на Россию, а также возможные провокации на фронте.
Издание American Conservative опубликовало материал, в котором говорится, что только Путин может определить чрезмерность условий мирного процесса. Позиция по поводу допустимого количества требований должна формироваться внутри России.
Подробная информация о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. Кроме того, за ходом встречи Москвы и Киева вы можете следить в онлайн-трансляции URA.RU в соцсети «ВКонтакте».
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