Зеленский примет участие в интронизации папы Римского Льва XIV

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии интронизации нового папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане 18 мая. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.
«Украину на церемонии будет представлять президент Владимир Зеленский», — сообщил УНИАН. Ожидается, что инаугурационная месса соберет многих глав государств и лидеров международных организаций
В делегацию Украины, помимо Зеленского, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также прибудет супруга главы Украины — первая леди Елена Зеленская. Как отмечает агентство Reuters, в ходе визита Зеленский также намерен провести ряд неформальных встреч с лидерами других стран в кулуарах мероприятия.
Нового Папу Римского избрали в Ватикане 8 мая. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV, передает 360.ru.
Лев XIV стал первым священником из США на этом посту. Поздравил его с назначением первым среди мировых лидеров американский президент Дональд Трамп.
Понтифик уже отмечал, что может посетить Украину с первым папским визитом. Он также выразил готовность стать посредником в международных переговорах, передает RT.
В воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоится торжественная месса, посвященная началу понтификата, которую возглавит Папа Лев XIV. Представлять Россию на церемонии интронизации будет министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.