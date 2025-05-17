Publico: Зеленский хотел устроить перепалку на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский намеревался на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле устроить своеобразный поединок, однако не достиг поставленных целей. При этом глава РФ заочно унизил прибывшего из Киева коллегу. Об этом пишет испанское издание Publico.
«Владимир Зеленский не добился успехов несмотря на то, что бросил вызов Владимиру Путину, фактически пригласив его на поединок под жарким стамбульским солнцем. Москва не попалась в эту медийную ловушку», — говорится в материале издания.
Кроме этого, как пишет Publico, Владимир Путин унизил Зеленского. Глава российского государства сорвал его планы на публичную политическую перепалку в прямом эфире, чего добивался киевский режим под прикрытием идеи прямых переговоров. В статье также уточняется, что изначально инициатива президента Украины была обречена на провал.
Как сообщало URA.RU, о том, что поездка Владимира Зеленского в Турцию завершилась крахом, ранее заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он подчеркнул: украинский президент получил «две публичные оплеухи».
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