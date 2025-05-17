17 мая 2025
16 мая 2025

В Челябинске предлагают легендарную BMW в обвесе по цене велосипеда. Скрин

В Челябинске на продажу выставили BMW E28 в обвесе за 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо продажи владелец иномарки рассматривает обмен
Помимо продажи владелец иномарки рассматривает обмен Фото:

В Челябинске на продажу выставили редкий экземпляр BMW пятой серии 1984 года выпуска в обвесе. Продавец оценил автомобиль по цене нового шоссейного или горного велосипеда — в 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на доске интернет-объявлений.

«Кузов требует внимания, но не критично. Двигатель М50В20 Vanos, редуктор с блокировкой. Родной М20 мотор для постановки на учет есть в наличии. Салон перешит в кожу, кроме торпеды. В обвесе. Обмен возможен на повседневное авто», — сообщается на сайте «Авито». 

В объявлении также указано, что автомобиль с пробегом 300 тысяч километров принадлежит четвертому по счету владельцу, в паспорте транспортного средства указан дубликат. BMW E28 имеет механическую коробку передач и задний привод. Мощность мотора составляет 125 лошадиных сил.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска европейской сборки. Продавец оценил редкий экземпляр в 90 тысяч рублей.

Немецкая иномарка эксплуатируется 40 лет
Немецкая иномарка эксплуатируется 40 лет
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В Челябинске на продажу выставили редкий экземпляр BMW пятой серии 1984 года выпуска в обвесе. Продавец оценил автомобиль по цене нового шоссейного или горного велосипеда — в 300 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на доске интернет-объявлений. «Кузов требует внимания, но не критично. Двигатель М50В20 Vanos, редуктор с блокировкой. Родной М20 мотор для постановки на учет есть в наличии. Салон перешит в кожу, кроме торпеды. В обвесе. Обмен возможен на повседневное авто», — сообщается на сайте «Авито».  В объявлении также указано, что автомобиль с пробегом 300 тысяч километров принадлежит четвертому по счету владельцу, в паспорте транспортного средства указан дубликат. BMW E28 имеет механическую коробку передач и задний привод. Мощность мотора составляет 125 лошадиных сил. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска европейской сборки. Продавец оценил редкий экземпляр в 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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