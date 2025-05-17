17 мая 2025
16 мая 2025

Самолету Utair пришлось поторопиться в Тюмень из-за медпомощи пассажиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы предполагают, что это был эпилептический приступ
Очевидцы предполагают, что это был эпилептический приступ Фото:

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, приземлился раньше из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Самолет из Москвы пришлось сажать в Тюмени на 15 минут раньше из-за того, что пассажиру стало плохо на борту. Во время полета его начало трясти», — рассказал журналист.

Очевидцы предполагают, что это был эпилептический приступ. По приземление на борт зашли медики, а пассажиров попросили не вставать, чтобы не мешать работе бригады. Осмотр продлился 5-7 минут, после чего человека, которому стало плохо, увели.

URA.RU направило запрос в пресс-службы аэропорта и департамента здравоохранения. Ответы ожидаются.

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Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, приземлился раньше из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Самолет из Москвы пришлось сажать в Тюмени на 15 минут раньше из-за того, что пассажиру стало плохо на борту. Во время полета его начало трясти», — рассказал журналист. Очевидцы предполагают, что это был эпилептический приступ. По приземление на борт зашли медики, а пассажиров попросили не вставать, чтобы не мешать работе бригады. Осмотр продлился 5-7 минут, после чего человека, которому стало плохо, увели. URA.RU направило запрос в пресс-службы аэропорта и департамента здравоохранения. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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