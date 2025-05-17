17 мая 2025
16 мая 2025

«Наше озеро по дорогам плавает»: жители новостроек в Нижневартовске жалуются на гигантскую лужу. Фото, видео

Гигантская лужа топит дороги Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантская лужа в Нижневартовске становится все больше и начинает растекаться на дороги
Гигантская лужа в Нижневартовске становится все больше и начинает растекаться на дороги Фото:

Жители улицы Северная в Нижневартовске (ХМАО) беспокоятся из-за «растекающегося озера». Вода начала переливаться через дорогу, что угрожает не только дорожному полотну и автомобилям, но и фундаменту дома.

«Наше озеро в новостройках по Северной, 67, начало переливаться на дорогу. Ито только за ночь», — пишет обеспокоенная вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Озеро поплыло уже на Северную. Это кошмар?! Это что будет то?» — дополняет ее одна из соседок.

Конечно, никакого озера там нет — это гигантских размеров лужа, которая расположилась на пустыре возле парковок. Она становится все больше, поэтому начинает растекаться. URA.RU написало запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

Примечательно, что совсем недавно затапливало участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года. Он стоил четверть миллиарда рублей, но машины на нем буквально тонули. Из-за этого мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба, в результате которого дороги перекрывали. Туда была выведена вся имеющаяся водооткачивающая техника.

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Жители улицы Северная в Нижневартовске (ХМАО) беспокоятся из-за «растекающегося озера». Вода начала переливаться через дорогу, что угрожает не только дорожному полотну и автомобилям, но и фундаменту дома. «Наше озеро в новостройках по Северной, 67, начало переливаться на дорогу. Ито только за ночь», — пишет обеспокоенная вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Озеро поплыло уже на Северную. Это кошмар?! Это что будет то?» — дополняет ее одна из соседок. Конечно, никакого озера там нет — это гигантских размеров лужа, которая расположилась на пустыре возле парковок. Она становится все больше, поэтому начинает растекаться. URA.RU написало запрос в мэрию города. Ответ ожидается. Примечательно, что совсем недавно затапливало участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года. Он стоил четверть миллиарда рублей, но машины на нем буквально тонули. Из-за этого мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба, в результате которого дороги перекрывали. Туда была выведена вся имеющаяся водооткачивающая техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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