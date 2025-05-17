Жители улицы Северная в Нижневартовске (ХМАО) беспокоятся из-за «растекающегося озера». Вода начала переливаться через дорогу, что угрожает не только дорожному полотну и автомобилям, но и фундаменту дома.
«Наше озеро в новостройках по Северной, 67, начало переливаться на дорогу. Ито только за ночь», — пишет обеспокоенная вартовчанка в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Озеро поплыло уже на Северную. Это кошмар?! Это что будет то?» — дополняет ее одна из соседок.
Конечно, никакого озера там нет — это гигантских размеров лужа, которая расположилась на пустыре возле парковок. Она становится все больше, поэтому начинает растекаться. URA.RU написало запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
Примечательно, что совсем недавно затапливало участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года. Он стоил четверть миллиарда рублей, но машины на нем буквально тонули. Из-за этого мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба, в результате которого дороги перекрывали. Туда была выведена вся имеющаяся водооткачивающая техника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!