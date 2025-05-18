Израиль нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, есть погибшие

В результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев аль-Маваси на юге сектора Газа зафиксировано по меньшей мере до 36 погибших. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники.
«Число погибших в результате атак на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге сектора Газа, возросло до 36 человек», — говорится в сообщении телеканала. Все пострадавшие были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в госпиталь Насера в городе Хан-Юнис.
Ранее Вооруженные силы Израиля возобновили авиаудары по территории сектора Газа. Кроме того, израильская армия недавно объявила о начале новой крупномасштабной операции под названием «Колесницы Гидеона», основной целью которой является полное уничтожение боевых подразделений ХАМАС в Газе.
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