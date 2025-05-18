Мексиканское судно врезалось в Бруклинский мост и частично разрушилось. Видео

NYP: парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке
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На борту судна находилось 277 пассажиров и членов экипажа
На борту судна находилось 277 пассажиров и членов экипажа Фото:

Парусное судно ВМС Мексики, перевозившее свыше 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В результате происшествия имеются пострадавшие. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Огромный парусный корабль ВМС Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост», — пишет NYPКак сообщают источники издания, в результате инцидента одна из массивных мачт судна, на котором находились 277 человек, обрушилась на палубу. Вследствие этого несколько членов экипажа получили тяжелые травмы.

Проводится операция по поиску и спасению людей из воды. Спасенных доставляют на военно-морскую верфь в Бруклине, а пострадавших с тяжелыми травмами направляют в ближайшее медицинское учреждение.

Сообщается, что мексиканское судно прибыло в Нью-Йорк еще во вторник с дружественным визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Мексики. В следующем году в гавани Нью-Йорка запланировано проведение международного парада парусных кораблей. Оно посвящено 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Данное судно должно было принять участие в этом мероприятии.

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Парусное судно ВМС Мексики, перевозившее свыше 200 человек, столкнулось с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. В результате происшествия имеются пострадавшие. Об этом сообщает New York Post (NYP). «Огромный парусный корабль ВМС Мексики, совершавший праздничный визит в Нью-Йорк, врезался в Бруклинский мост», — пишет NYP.  Как сообщают источники издания, в результате инцидента одна из массивных мачт судна, на котором находились 277 человек, обрушилась на палубу. Вследствие этого несколько членов экипажа получили тяжелые травмы. Проводится операция по поиску и спасению людей из воды. Спасенных доставляют на военно-морскую верфь в Бруклине, а пострадавших с тяжелыми травмами направляют в ближайшее медицинское учреждение. Сообщается, что мексиканское судно прибыло в Нью-Йорк еще во вторник с дружественным визитом, приуроченным к празднованию Дня независимости Мексики. В следующем году в гавани Нью-Йорка запланировано проведение международного парада парусных кораблей. Оно посвящено 250-летию образования Соединенных Штатов Америки. Данное судно должно было принять участие в этом мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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