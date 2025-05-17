17 мая 2025
16 мая 2025

Нижневартовск начали обрабатывать от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего обработают 289,14 гектара территорий
Всего обработают 289,14 гектара территорий Фото:

В Нижневартовске стартовал первый этап обработки общественных территорий для защиты жителей от клещей. В ходе летнего сезона планируется, что их будет три. Всего обработают 289,14 гектара, сообщили в мэрии грода.

«В Нижневартовске начался первый этап обработки от клещей (акарицидной) общественных пространств и территорий... Всего за летний период будет проведено три этапа обработки на общей площади 289,14 гектара», — написано на сайте ведомства.

Там уточнили, что мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: обработка проводится только на трех территориях, где предварительно убрали мусор и прошлогоднюю листву. Добавляется, что акарицидная обработка будет осуществляться с учетом погодных и климатических условий региона, чтобы обеспечить максимальную эффективность мероприятий и безопасность для горожан.

В 2025 году от укусов клещей пострадали уже 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе.

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В Нижневартовске стартовал первый этап обработки общественных территорий для защиты жителей от клещей. В ходе летнего сезона планируется, что их будет три. Всего обработают 289,14 гектара, сообщили в мэрии грода. «В Нижневартовске начался первый этап обработки от клещей (акарицидной) общественных пространств и территорий... Всего за летний период будет проведено три этапа обработки на общей площади 289,14 гектара», — написано на сайте ведомства. Там уточнили, что мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: обработка проводится только на трех территориях, где предварительно убрали мусор и прошлогоднюю листву. Добавляется, что акарицидная обработка будет осуществляться с учетом погодных и климатических условий региона, чтобы обеспечить максимальную эффективность мероприятий и безопасность для горожан. В 2025 году от укусов клещей пострадали уже 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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