Нижневартовск начали обрабатывать от клещей

В Нижневартовске стартовал первый этап обработки общественных территорий для защиты жителей от клещей. В ходе летнего сезона планируется, что их будет три. Всего обработают 289,14 гектара, сообщили в мэрии грода.
«В Нижневартовске начался первый этап обработки от клещей (акарицидной) общественных пространств и территорий... Всего за летний период будет проведено три этапа обработки на общей площади 289,14 гектара», — написано на сайте ведомства.
Там уточнили, что мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: обработка проводится только на трех территориях, где предварительно убрали мусор и прошлогоднюю листву. Добавляется, что акарицидная обработка будет осуществляться с учетом погодных и климатических условий региона, чтобы обеспечить максимальную эффективность мероприятий и безопасность для горожан.
В 2025 году от укусов клещей пострадали уже 115 югорчан. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Кондинском районе.
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