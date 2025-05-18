Юрист рассказала о последствиях для родителей за ночные прогулки детей

Родителям подростков, задержанных полицией за прогулки после комендантского часа, грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с журналистами.
«Если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями. Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — подчеркнула юрист в разговоре с РИА Новости. Причем, если нарушения будут повторяться то родители будут вынуждены оплатить штраф в большем размере. При последующих прогулках детей ночью семье будет грозить профилактический учет.
В большинстве российских регионов установлены нормы, согласно которым несовершеннолетние до 16 лет имеют право находиться на улице без взрослых до 22:00. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет этот срок продлевается до 23:00, однако в отдельных субъектах РФ время может меняться: например, зимой разрешается гулять до 22:00, а летом — до 23:00.
Вопросы безопасности несовершеннолетних на улицах остаются актуальными: ранее в России уже были ужесточены меры в отношении подростков, нарушающих правила пользования электросамокатами. С конца апреля операторы кикшеринга втрое повысили штрафы за аренду транспорта детьми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.