Юрист рассказала о последствиях для родителей за ночные прогулки детей

Юрист Спиридонова: за прогулки детей после комендантского часа грозит штраф
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За ночные прогулки детей родителям грозит штраф и постановка семьи на учет
За ночные прогулки детей родителям грозит штраф и постановка семьи на учет Фото:

Родителям подростков, задержанных полицией за прогулки после комендантского часа, грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с журналистами.

«Если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями. Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — подчеркнула юрист в разговоре с РИА Новости. Причем, если нарушения будут повторяться то родители будут вынуждены оплатить штраф в большем размере. При последующих прогулках детей ночью семье будет грозить профилактический учет. 

В большинстве российских регионов установлены нормы, согласно которым несовершеннолетние до 16 лет имеют право находиться на улице без взрослых до 22:00. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет этот срок продлевается до 23:00, однако в отдельных субъектах РФ время может меняться: например, зимой разрешается гулять до 22:00, а летом — до 23:00.  

Вопросы безопасности несовершеннолетних на улицах остаются актуальными: ранее в России уже были ужесточены меры в отношении подростков, нарушающих правила пользования электросамокатами. С конца апреля операторы кикшеринга втрое повысили штрафы за аренду транспорта детьми. 

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Родителям подростков, задержанных полицией за прогулки после комендантского часа, грозит штраф и постановка семьи на профилактический учет. Об этом сообщила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с журналистами. «Если полиция задержала ребенка, который находился в общественном месте после комендантского часа без сопровождения родителя, то несовершеннолетнего доставляют домой или в отделение полиции, где связываются с родителями. Также родителям грозит штраф до 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию», — подчеркнула юрист в разговоре с РИА Новости. Причем, если нарушения будут повторяться то родители будут вынуждены оплатить штраф в большем размере. При последующих прогулках детей ночью семье будет грозить профилактический учет.  В большинстве российских регионов установлены нормы, согласно которым несовершеннолетние до 16 лет имеют право находиться на улице без взрослых до 22:00. Для подростков в возрасте от 16 до 18 лет этот срок продлевается до 23:00, однако в отдельных субъектах РФ время может меняться: например, зимой разрешается гулять до 22:00, а летом — до 23:00.   Вопросы безопасности несовершеннолетних на улицах остаются актуальными: ранее в России уже были ужесточены меры в отношении подростков, нарушающих правила пользования электросамокатами. С конца апреля операторы кикшеринга втрое повысили штрафы за аренду транспорта детьми. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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