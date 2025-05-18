На детское питание в РФ появятся свои ГОСТы

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Росстандарт разрабатывает линейку стандартов на детское питание
Росстандарт разрабатывает линейку стандартов на детское питание Фото:

В России займутся созданием серии ГОСТов, регулирующих детское питание и компонентов, применяемых при его производстве. Об этом на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании», — сказал Шалаев. Его слова передает ТАСС.

Шалаев отметил, что разработка госстандартов для детского питания прежде всего связана с необходимостью обеспечения безопасности и высокого качества продуктов. По его словам, именно стандартизация позволяет гарантировать эти требования. Он добавил, что Росстандарт осуществляет масштабную деятельность: каждый год в различных отраслях страны утверждается до 1 700 новых стандартов ГОСТ.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года вступит в силу первый норматив, устанавливающий требования к проведению испытаний колес для транспортных средств (ТС). При испытаниях колес легковых ТС осуществляется контроль их прочности в условиях вращательного движения. Кроме того, для колес, изготовленных из алюминиевых или магниевых сплавов, предусмотрено проведение дополнительных тестов, направленных на определение устойчивости данных изделий к коррозионным воздействиям.

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В России займутся созданием серии ГОСТов, регулирующих детское питание и компонентов, применяемых при его производстве. Об этом на международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев. «Сейчас разрабатывается целая линейка стандартов на детское питание и на ингредиенты, которые используются в детском питании», — сказал Шалаев. Его слова передает ТАСС. Шалаев отметил, что разработка госстандартов для детского питания прежде всего связана с необходимостью обеспечения безопасности и высокого качества продуктов. По его словам, именно стандартизация позволяет гарантировать эти требования. Он добавил, что Росстандарт осуществляет масштабную деятельность: каждый год в различных отраслях страны утверждается до 1 700 новых стандартов ГОСТ. Ранее сообщалось, что летом 2025 года вступит в силу первый норматив, устанавливающий требования к проведению испытаний колес для транспортных средств (ТС). При испытаниях колес легковых ТС осуществляется контроль их прочности в условиях вращательного движения. Кроме того, для колес, изготовленных из алюминиевых или магниевых сплавов, предусмотрено проведение дополнительных тестов, направленных на определение устойчивости данных изделий к коррозионным воздействиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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