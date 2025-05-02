В России введут ГОСТ на колеса для машин

Летом 2025 года начнет действовать первый стандарт, регулирующий процедуры испытаний колес для транспортных средств (ТС). Документ был подготовлен Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ».
«В межгосударственном стандарте описаны технические требования к колесам легких транспортных средств (мотоциклов и мопедов, трициклов, квадроциклов), легковых и грузовых автомобилей и прицепов, а также снегоболотоходов», — приводит содержание стандарта издание «Московский комсомолец».
В ходе испытаний колес всех указанных ТС проводится проверка на прочность при вращении. Для изделий, выполненных из алюминиевых и магниевых сплавов, дополнительно предусмотрены испытания на устойчивость к коррозии.
В случае, если колеса предназначены для мотоциклов, трициклов, квадроциклов, мопедов и снегоболотоходов, к перечню испытаний добавляются тесты на герметичность и сопротивление радиальному удару. Стальные колеса также подлежат контролю на отсутствие металлургических дефектов и соответствие структуры металла установленным требованиям. Кроме того, для колес легких транспортных средств предусмотрены отдельные процедуры проверки.
Рекомендуется проводить проверку колес на специализированных испытательных стендах. В процессе испытаний на прочность стандартные колеса должны выдерживать как минимум 100 тысяч оборотов, а усиленные модели, включая колеса для снегоболотоходов, — не менее одного миллиона оборотов.
Данное положение вступит в силу с 1 июля 2025 года. Оно уже утверждено органами по стандартизации РФ, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
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