17 мая 2025
16 мая 2025

В Тюменской области приставы стали реже арестовывать имущество должников

© Служба новостей «URA.RU»
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В составе арестованного имущества в основном автомобили, орудия лова и технические устройства
В составе арестованного имущества в основном автомобили, орудия лова и технические устройства Фото:

В Тюменской области зафиксировано снижение количества арестов имущества должников за первый квартал 2025 года. За этот период в Росимущество было передано 219 уведомлений, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону РБК Тюмень.

«По итогам первого квартала 2025 года судебные приставы передали в Росимущество 219 уведомлений об арестованном имуществе, обращенном в собственность государства. Это на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (259 уведомлений)», — сказано на сайте РБК Тюмень.

Дополнительно в ведомстве отметили изменения структуры изъятого имущества. Так, количество арестованных транспортных средств увеличилось до 62 единиц по сравнению с 48 за тот же период прошлого года. В то же время количество изъятых технических устройств снизилось до 74 (в прошлом году — 122), а орудий лова — до 83 (против 89 годом ранее).

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В Тюменской области зафиксировано снижение количества арестов имущества должников за первый квартал 2025 года. За этот период в Росимущество было передано 219 уведомлений, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по региону РБК Тюмень. «По итогам первого квартала 2025 года судебные приставы передали в Росимущество 219 уведомлений об арестованном имуществе, обращенном в собственность государства. Это на 15% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года (259 уведомлений)», — сказано на сайте РБК Тюмень. Дополнительно в ведомстве отметили изменения структуры изъятого имущества. Так, количество арестованных транспортных средств увеличилось до 62 единиц по сравнению с 48 за тот же период прошлого года. В то же время количество изъятых технических устройств снизилось до 74 (в прошлом году — 122), а орудий лова — до 83 (против 89 годом ранее).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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