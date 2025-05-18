Mash: родственники погибшего Тиммы требуют с Седоковой миллионы рублей

Mash: с Анны Седоковой требуют 60 млн за продажу квартиры
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С Анны Седоковой требуют 60 миллионов рублей за продажу квартиры
С Анны Седоковой требуют 60 миллионов рублей за продажу квартиры Фото:

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы требуют с его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, выплатить им 60 миллионов рублей после продажи квартиры, приобретенной в браке. Об этом сообщает Mash. 

«C Анны Седоковой требуют 60 млн рублей — с продажи квартиры, купленной совместно с Янисом Тиммой. Родственники настроены на мирное урегулирование, иначе певице прилетит иск в суд», — передают авторы канала. Родственники Тиммы планируют потом передать полученные от Седоковой деньги на обеспечение ребенка погибшего баскетболиста от первого брака, который остался без отца.

По сведениям источника Mash, Анна Седокова и Янис Тимма еще в браке купили квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» в 2022 году. В 2024 году, за несколько месяцев до самоубийства Тиммы, артистка реализовала недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, а уже через месяц подала на развод. Юристы уже подготовили досудебную претензию. 

Известно, что в браке Седокова и Тимма приобрели пять квартир, четыре из которых покупались еще на стадии строительства и продавались после сдачи. О самоубийстве Яниса Тиммы стало известно в декабре прошлого года, незадолго с момента развода с певицей. Его тело нашли в московском хостеле. После этого Седокову начали подозревать в доведении спортсмена до суицида. 

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Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы требуют с его бывшей жены, певицы Анны Седоковой, выплатить им 60 миллионов рублей после продажи квартиры, приобретенной в браке. Об этом сообщает Mash.  «C Анны Седоковой требуют 60 млн рублей — с продажи квартиры, купленной совместно с Янисом Тиммой. Родственники настроены на мирное урегулирование, иначе певице прилетит иск в суд», — передают авторы канала. Родственники Тиммы планируют потом передать полученные от Седоковой деньги на обеспечение ребенка погибшего баскетболиста от первого брака, который остался без отца. По сведениям источника Mash, Анна Седокова и Янис Тимма еще в браке купили квартиру в жилом комплексе «Алые паруса» в 2022 году. В 2024 году, за несколько месяцев до самоубийства Тиммы, артистка реализовала недвижимость минимум за 150 миллионов рублей, а уже через месяц подала на развод. Юристы уже подготовили досудебную претензию.  Известно, что в браке Седокова и Тимма приобрели пять квартир, четыре из которых покупались еще на стадии строительства и продавались после сдачи. О самоубийстве Яниса Тиммы стало известно в декабре прошлого года, незадолго с момента развода с певицей. Его тело нашли в московском хостеле. После этого Седокову начали подозревать в доведении спортсмена до суицида. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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